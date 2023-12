Najlepšie finančné filmy o peniazoch, Wall street a investovaní

Financie a investovanie na prvý pohľad môžu byť nudnou témou, avšak filmový priemysel v nich našiel zdroj kasových trhákov. Pripravili sme pre vás rebríček TOP najlepších filmov o financiách, ktoré si nenechajte ujsť.

Wall Street, 1987 (Wall Street)

Film Wall Street sa odohráva v 80. rokov 20. storočia, keď hlavným heslom bolo všetko alebo nič. Je to prvý film, ktorý skutočne zachytil lesk, pôvab a nebezpečenstvo akciového trhu. Film sleduje mladého, juniorského makléra Buda Foxa (Charlie Sheen), ktorého cesta k úspechu začíná, keď sa snaží získať priazeň mocného a bezohľadného finančníka Gordona Gekka(Michael Douglas). V zúfalom pokuse upokojiť staršieho muža sa Bud podelí o niekoľko dôverných informácií, ktoré sa Gekkovi bohato vyplácajú. Títo dvaja odštartujú toxické partnerstvo vo svete korupcie a nelegálnych obchodov. Film získal niekoľko ocenení, vrátane Oscara za najlepší herecký výkon vedľajšej postavy (M. Douglas).

Vlk z Wall Street, 2013 (The Wolf of Wall Street)

Vlk z Wall Street od Martina Scorseseho, je jedno z najpôsobivejších filmových zobrazení Wall Street. Príbeh je založený na skutočnom živote Jordana Belforta (Leonardo DiCaprio), mladého makléra, ktorý sa stáva úspešným na Wall Street vďaka agresívnym a neetickým obchodným praktikám. Jordan založí svoju vlastnú maklérsku firmu s názvom Stratton Oakmont, kde sa zapojí do podvodných praktík a manipulácie s cennými papiermi. Jeho luxusný a dekadentný životný štýl plný drog ho však privedie na hranu zákona. FBI začne vyšetrovať Belforta a jeho firmu, čo vyústi do súdneho procesu a pádu impéria postaveného na podvodoch. Filmový príbeh reflektuje temné stránky sveta finančných maklérov a zároveň kladie otázky k morálke a etike v podnikaní.

Foto: tvprogram.sk

Lúzri z Wall Street, 2023 (Dumb money)

Lúzri z Wall Street je jednen z najlepších a najpútavejších finančných filmov. Hlavným hrdinom filmu je Keith Gill (Paul Sano), ktorý napumpoval všetky svoje úspory do akcií spoločnosti GameStop len preto, že veril, že sú podhodnotené. Zverejňovaním a zdieľaním videí cez stránku r/wallstreetbets Reddit si Gill zhromaždil fanúšikov – bežných ľudí, ktorí začali investovať do GameStop, pomaly navyšovali cenu až spanikárili manažérov veľkých hedžových fondov. Kým drobní investori vidia sa svojich účtoch zisky, hedžové fondy sa utápajú v obrovských stratách. Viac než akýkoľvek iný film, Lúzri z Wall Street presne zachytáva pútavý, svižný pocit z online komunít z obdobia COVID a frustráciu z ultrabohatých a mocných.

Stávka na neistotu, 2015 (Big short)

Film Stávka na neistotu režíroval Adam McKay. Príbeh je založený na rovnomennej knihe od Michaela Lewisa a sleduje niekoľko finančníkov, ktorí predpovedajú a využívajú kolaps trhu s nehnuteľnosťami a finančnú krízu v roku 2008. Hlavné postavy, vrátane investora Michaela Burryho (Christian Bale) a manažéra hedžového fondu Marka Baumana (Steve Carell), si všimnú nezrovnalosti a riskantné praktiky v oblasti hypotekárnych cenných papierov.Rozhodnú sa staviť proti trhu a uzatvárajú stávkové pozície na kolaps systému.Film kombinuje faktické informácie s humorom a zároveň ponúka kritiku finančného systému.

Foto: tvprogram.sk

Deň pred krízou, 2011 (Margin Call)

Film Deň pred krízou režíroval J.C. Chandor a odohráva sa počas finančnej krízy v roku 2008. Príbeh sa zameriava na jedinú noc vo veľkej investičnej banke, keď mladý analytik Peter Sullivan (Zachary Quinto) objaví nebezpečné nezrovnalosti v portfóliu. Ukazuje sa, že banka je na pokraji finančného zrútenia kvôli rizikovým investíciám do hypotekárnych cenných papierov. Vysoko postavení manažéri, vrátane Erica Dalea (Stanley Tucci) a Samuela Rogersa (Kevin Spacey), sa musia rozhodnúť, ako sa vysporiadať s touto situáciou, ktorá by mohla mať katastrofálne dôsledky nielen pre banku, ale aj pre celý finančný systém. Film získal uznanie za svoj pútavý príbeh, realistický pohľad na finančný svet a vynikajúce herecké výkony.

Čarodej zo zeme lží, 2017 (The Wizard of Lies)

Film Čarodej zo zeme lží režíroval Barry Levinson. Ústrednou postavou je Bernie Madoff (Robert De Niro), ktorý stál za jedným z najväčších finančných podvodov v histórii a môžeme ho považovať za kráľa Ponziho schémy. Film začína odhalením Madoffovho podvodu, ktorým obral klientov o miliardy dolárov. Dej následne rozpráva o Madoffovom živote, jeho vzostupe a páde v oblasti investícií a nahliadne aj do rodinných vzťahov Madoffovcov. Madoffov podvod bol založený na Ponziho schéme, kde peniaze nových investorov boli používané na vyplácanie starých. Film dostal uznanie za výkony hercov aj za svoj pohľad na morálnu dilemu a osobnú tragédiu spojenú s týmto finančným škandálom.

Foto: tvprogram.sk

Zlatokopky, 2019 (Hustlers)

Zlatokopky režíroval Lorene Scafaria, a je to kriminálna komédia, ktorá sa inšpirovala skutočnými udalosťami. Film sleduje skupinu bývalých striptérok v New Yorku, vedených Ramonou (Jennifer Lopez) a Destiny (Constance Wu). Aj ony pocítili finančnú krízu, keď sa počet ich klientov, začal zmenšovať. A to len vďaka tomu, že prišli o svoje investície. Striptérky vymyslia plán, ako okradnúť bohatých mužov Wall street, ktorí ošklbali všetých investorov a nič sa im nestalo. Ich podnikanie začína prosperovať, ale postupne sa dostávajú do konfliktu s právom a medzi sebou samými. „Hustlers“ sa zaoberá témou finančnej nerovnosti, priateľstvom a morálnymi otázkami spojenými s nelegálnymi praktikami. Jennifer Lopez bola za svoj výkon nominovaná na Zlatý glóbus.

Informačný servis