Kto bude mať najkrajšie hokejové dresy na ZOH? Američania sa zhodli, že Slováci - VIDEO

Päť redaktorov zostavilo vlastné rebríčky a potom vypočítali ich priemerné umiestnenie.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Slovensko hokej
Slovenský hokejista Mislav Rosandič (vpredu) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase A-skupiny majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji proti Francúzskom v stredu 14. mája 2025. Foto: SITA/Anders Wiklund/TT News Agency via AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Už o necelý mesiac sa začnú zimné olympijské hry v Taliansku. Konkrétne to bude 6. februára a potrvajú do 22. februára.

Vrchol sezóny to bude nielen pre individuálnych športovcov, ale aj tímy – napríklad pre hokejistov. Slováci budú obhajovať bronzové medaily z Pekingu 2022.

Všetkých 12 výberov predstavilo kolekcie dresov, ktoré budú hrdo nosiť počas celého hokejového turnaja. A portál The Athletic sa ich rozhodol porovnať a vybrať tie najkrajšie.

Päť redaktorov zostavilo vlastné rebríčky a potom vypočítali ich priemerné umiestnenie. Najviac ocenili detail Tatier na slovenských dresoch.

„Klasické dresy s novým prvkom sviežosti. Hory sa tiahnu až po rukávy. Slováci, sekne vám to,“ pochválil spomenutý web.

Na delené druhé miesto sa dostali Nemci so Švédmi. Štvrté najkrajšie dresy majú Spojené štáty americké, piata priečka patrí Čechom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Delenú pozíciu číslo šesť si užívajú Dáni s Fínmi, ôsme miesto patrí Švajčiarom, deviate Lotyšom a až desiate Kanaďanom. Domáci taliansky výber je predposledný a najmenej sa kolekcia dresov vydarila Francúzom.

„Zlé, nudné, nezaujímavé,“ zhrnuli redaktori ohľadom dresov posledných dvoch celkov v „rebríčku krásy“.

Slováci sa pod piatimi kruhmi predstavia v základnej C-skupine a ich súpermi budú postupne výbery Fínska, Talianska a Švédska.

Firmy a inštitúcie: Slovenská hokejová reprezentáciaSZĽH Slovenský zväz ľadového hokeja
Okruhy tém: Hokejové dresy Slovenskí hokejisti ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk