Kto bude mať najkrajšie hokejové dresy na ZOH? Američania sa zhodli, že Slováci - VIDEO

Už o necelý mesiac sa začnú zimné olympijské hry v Taliansku. Konkrétne to bude 6. februára a potrvajú do 22. februára.
Vrchol sezóny to bude nielen pre individuálnych športovcov, ale aj tímy – napríklad pre hokejistov. Slováci budú obhajovať bronzové medaily z Pekingu 2022.
Všetkých 12 výberov predstavilo kolekcie dresov, ktoré budú hrdo nosiť počas celého hokejového turnaja. A portál The Athletic sa ich rozhodol porovnať a vybrať tie najkrajšie.
Päť redaktorov zostavilo vlastné rebríčky a potom vypočítali ich priemerné umiestnenie. Najviac ocenili detail Tatier na slovenských dresoch.
„Klasické dresy s novým prvkom sviežosti. Hory sa tiahnu až po rukávy. Slováci, sekne vám to,“ pochválil spomenutý web.
Na delené druhé miesto sa dostali Nemci so Švédmi. Štvrté najkrajšie dresy majú Spojené štáty americké, piata priečka patrí Čechom.
Delenú pozíciu číslo šesť si užívajú Dáni s Fínmi, ôsme miesto patrí Švajčiarom, deviate Lotyšom a až desiate Kanaďanom. Domáci taliansky výber je predposledný a najmenej sa kolekcia dresov vydarila Francúzom.
„Zlé, nudné, nezaujímavé,“ zhrnuli redaktori ohľadom dresov posledných dvoch celkov v „rebríčku krásy“.
Slováci sa pod piatimi kruhmi predstavia v základnej C-skupine a ich súpermi budú postupne výbery Fínska, Talianska a Švédska.