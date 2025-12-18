Golonka nevedel, že Gretzky príde na Slovensko: Nikto mi nedal vedieť, je to nehorázne drzé - FOTO

Hokejoví velikáni sa proti sebe stretli na Svetovom pohári 1996. Kým bola slovenská legenda trénerom, kapitánom Kanady nebol nik iný než „The Great One“.
Golonka
Bývalý hokejista Jozef Golonka počas slávnostného odovzdania dvoch olympijských medailí - striebornej zo ZOH 1968 v Grenobli a bronzovej zo ZOH 1964 v Innsbrucku - legendárneho hokejistu Jozefa Golonku do zbierok Slovenského olympijského a športového múzea v rámci úvodu medzinárodného odborného kolokvia Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii. Bratislava, 22. máj 2018. Foto: SITA/Diana Černáková
Podobné návštevy nezažíva Slovensko pravidelne. Síce len na krátky čas, no do Bratislavy koncom októbra zavítala hokejová legenda Wayne Gretzky.

„Nie je nič krajšie ako hrať na olympiáde. Preto som veľmi rád, že aj vo februári 2026 budú hráči z NHL pod piatimi kruhmi. Už sa na ten turnaj teším,“ povedal vtedy.

„Hráči v súčasnosti sú lepší športovci, ako to bolo v minulosti. A neexistuje limit, kam by sa mohli posúvať. Ide len o to, aby na sebe tvrdo pracovali,“ odpovedal na otázku, kde vidí potenciál mladej slovenskej hviezdy Juraja Slafkovského.

Stretli sa

Zdena Cháru označil za jedného z najlepších obrancov histórie NHL. „Absolvoval som proti nemu niekoľko sezón. Zaslúži si uvedenie do Siene slávy NHL aj slávnostné vyradenie jeho čísla v Bostone,“ uviedol Gretzky s tým, že by si ho vybral do svojho tímu.

Jeho prítomnosť na Slovensku však nie všetkým urobila radosť. Nahnevane reagoval Jozef Golonka, ktorý nerozumel, prečo mu o tom nikto nepovedal a dozvedel sa to až z novín.

Hokejoví velikáni sa proti sebe stretli na Svetovom pohári 1996. Kým bola slovenská legenda trénerom, kapitánom Kanady nebol nik iný než „The Great One“.

Ostré slová

„Javorové listy“ zvíťazili 3:2. „Vyhrávali sme 2:1 po druhej tretine a už sme všetci pomaly počítali, koľko peňazí dostaneme za postup zo skupiny. Zrazu sa dvakrát objavil za našou bránkou Gretzky, zamiešal tam s pukom a prehrali sme o gól. On nás položil na lopatky. Myslel som si, že dostanem infarkt, hneď som chcel ísť domov,“ spomínal Golonka pre web sport24.pluska.sk.

Počas troch dní, ktoré v krajine pod Tatrami Gretzky strávil, sa stretol s prezidentom SZĽH Miroslav Šatanom či Mariánom Gáboríkom. S Golonkom sa po takmer 30 rokoch nevideli.

„Môj dres visí v torontskej Sieni slávy a mne nikto nedal vedieť, že je Gretzky na Slovensku. Keby som nečítal noviny, tak ani o tom neviem. Pýtam sa preto, kde je chyba? Jedným dychom dodám, že niečo také nielen človeka naštve, ale je to priam nehorázne drzé,“ doplnil pre uvedené médium bývalý hráč s prezývkou „Žiletka“.

