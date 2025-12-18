Golonka nevedel, že Gretzky príde na Slovensko: Nikto mi nedal vedieť, je to nehorázne drzé - FOTO

Podobné návštevy nezažíva Slovensko pravidelne. Síce len na krátky čas, no do Bratislavy koncom októbra zavítala hokejová legenda Wayne Gretzky.
„Nie je nič krajšie ako hrať na olympiáde. Preto som veľmi rád, že aj vo februári 2026 budú hráči z NHL pod piatimi kruhmi. Už sa na ten turnaj teším,“ povedal vtedy.
„Hráči v súčasnosti sú lepší športovci, ako to bolo v minulosti. A neexistuje limit, kam by sa mohli posúvať. Ide len o to, aby na sebe tvrdo pracovali,“ odpovedal na otázku, kde vidí potenciál mladej slovenskej hviezdy Juraja Slafkovského.
Legendárny The Great One navštívil Bratislavu. Wayne Gretzky by si zo Slovákov vybral do svojho tímu Cháru - VIDEO
Stretli sa
Zdena Cháru označil za jedného z najlepších obrancov histórie NHL. „Absolvoval som proti nemu niekoľko sezón. Zaslúži si uvedenie do Siene slávy NHL aj slávnostné vyradenie jeho čísla v Bostone,“ uviedol Gretzky s tým, že by si ho vybral do svojho tímu.
Jeho prítomnosť na Slovensku však nie všetkým urobila radosť. Nahnevane reagoval Jozef Golonka, ktorý nerozumel, prečo mu o tom nikto nepovedal a dozvedel sa to až z novín.
Hokejoví velikáni sa proti sebe stretli na Svetovom pohári 1996. Kým bola slovenská legenda trénerom, kapitánom Kanady nebol nik iný než „The Great One“.
Je to chlapík do pohody, povedal Gáborík po stretnutí s Gretzkým - VIDEO
Ostré slová
„Javorové listy“ zvíťazili 3:2. „Vyhrávali sme 2:1 po druhej tretine a už sme všetci pomaly počítali, koľko peňazí dostaneme za postup zo skupiny. Zrazu sa dvakrát objavil za našou bránkou Gretzky, zamiešal tam s pukom a prehrali sme o gól. On nás položil na lopatky. Myslel som si, že dostanem infarkt, hneď som chcel ísť domov,“ spomínal Golonka pre web sport24.pluska.sk.
Počas troch dní, ktoré v krajine pod Tatrami Gretzky strávil, sa stretol s prezidentom SZĽH Miroslav Šatanom či Mariánom Gáboríkom. S Golonkom sa po takmer 30 rokoch nevideli.
„Môj dres visí v torontskej Sieni slávy a mne nikto nedal vedieť, že je Gretzky na Slovensku. Keby som nečítal noviny, tak ani o tom neviem. Pýtam sa preto, kde je chyba? Jedným dychom dodám, že niečo také nielen človeka naštve, ale je to priam nehorázne drzé,“ doplnil pre uvedené médium bývalý hráč s prezývkou „Žiletka“.