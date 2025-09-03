Nová hviezda Newcastlu nepodpísala celú zmluvu. Bežali za ním po ihrisku, prestup sa zrealizoval len necelú minútu pred koncom

Prestup si trucom vybojoval Švéd Alexander Isak. Odišiel z Newcastlu do Liverpoolu, a tak musel bývalý klub Martina Dúbravku hľadať nového útočníka – ideálne ostrostrelca.
Stáť sa ním má Yoane Wissa, ktorý reprezentuje Demokratickú republiku Kongo, hoci sa narodil vo Francúzsku. Prišiel z Brentfordu za 55 miliónov libier (približne 63 317 375 eur).
Celý transfer však takmer stroskotal na tom, že futbalista omylom nepodpísal jeden z požadovaných dokumentov, píše web thesun.co.uk.
Wissov agent si to všimol a oznámil to vedeniu Newcastlu. Predstavitelia klubu tak behali po tréningových ihriskách, aby ho našli. Následne hráč podpísal zvyšok zmluvy.
Futbalistov zástupca to musel stihnúť všetko zaregistrovať do konca prestupového obdobia. A to sa mu podarilo len necelú minútu pred tým.
Liverpool zlomí prestupový rekord Premier League. Isak prichádza za 125 miliónov libier - FOTO
Trénerovi Eddiemu Howeovi však robí vrásky čosi iné. Aktuálne futbalista odišiel reprezentovať svoju krajinu. Keď sa zráta všetko dohromady, mohol by tímu chýbať až sedem zápasov.
Wissa bude chýbať v kľúčových sviatočných zápasoch proti Manchestru United, Chelsea a Burnley pre Africký pohár národov, ktorý sa koná od 21. decembra do 18. januára 2026.
Ak by DR Kongo postúpilo až do finále, potom by mohol absentovať ďalšie štyri zápasy. Newcastle hrá začiatkom januára s Crystal Palace, Leedsom i Wolverhamptonom a Wissa môže chýbať aj v súboji Ligy majstrov s PSV.
Howe to však musí nejako vyriešiť, veď nie nadarmo priviedol aj Nicka Woltemadeho zo Stuttgartu za 69 miliónov libier (asi 79 468 680 eur).
Newcastle United začína novú éru - po Isakovi. Klub plánuje rozumne využiť peniaze z najdrahšieho prestupu
Wissa v stredu 3. septembra oslavoval svoje 29. narodeniny. Je mimo Anglicka, keďže sa nachádza na zraze s národným tímom, ktorému chce pomôcť postúpiť na majstrovstvá sveta v roku 2026.
Štyri zápasy pred koncom kvalifikačného cyklu je DR Kongo na prvom mieste, o bod pred Senegalom a Sudánom.
Priamy postup si zabezpečí len tím, ktorý vyhrá skupinu. Z tabuľky druhých miest si baráž zahrá štvorica tímov z deviatich. Interkontinentálne kolo si však zahrá len jeden štát zo spomínaných štyroch.