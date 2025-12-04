Slot: Súperi už nemajú strach z FC Liverpool. Šampión opäť výkonom neoslnil

Holandský tréner Arne Slot z anglického futbalového klubu FC Liverpool po domácej remíze 1:1 so Sunderlandom priznal, že z jeho tímu už nemajú súperi „strach“. FC Liverpool je obhajca trofeje v Premier League, vlani zvíťazil s náskokom 10 bodov pred Arsenalom.
Teraz je situácia odlišná. „The Reds“ síce zvíťazili v prvých piatich ligových zápasoch sezóny, no odvtedy získali len dve výhry z deviatich súbojov. Navyše na domácom Anfielde už v troch dueloch nebodoval naplno. Aktuálne je Liverpool v tabuľke ôsmy s mankom 11 bodov na lídra Arsenal.
„Tímy, ktoré proti nám hrajú, si myslia, že môžu získať dobrý výsledok. Nie je to len pocit, ale ukázalo sa to v tejto sezóne. Aj v zápasoch, ktoré sme vyhrali, sme dodali súperom sebavedomie, že niečo je možné. Naše výhry neboli ľahké,“ povedal Slot.
Nedeľňajšie víťazstvo 2:0 nad West Hamom naznačovalo obrat, no po remíze so Sunderlandom sa Slotove nádeje rozplynuli. Mohamed Salah bol už druhý zápas po sebe na lavičke, zatiaľ čo nové posily Florian Wirtz a Alexander Isak zatiaľ nenapĺňajú očakávania.
Salah nastúpil na začiatku druhého polčasu, no mal problémy preraziť dobre organizovanú obranu Sunderlandu. „Vedeli sme, že Sunderland je ťažký súper na skórovanie a tvorbu šancí. Zápas bol o tom, že sme inkasovali po šťastnom odraze. Lopta mohla skončiť kdekoľvek, ale v tejto fáze sezóny skončila v našej sieti,“ dodal Slot.