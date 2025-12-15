Na západe Ukrajiny zaznamenali zemetrasenie. Bolo už štvrté v krajine za ostatné dni

V Dunaivskom okrese v Chmeľnyckej oblasti na západe Ukrajiny zaznamenali v pondelok zemetrasenie. Ako referuje web Espreso TV, bolo to už štvrté zemetrasenie na Ukrajine za ostatné dni.
Odborníci evidovali otrasy s magnitúdom 1,7 o 6:12 miestneho času (5:12 SEČ). Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke päť kilometrov. Podľa klasifikácie zemetrasení patrí toto zemetrasenie medzi sotva postrehnuteľné.
Predtým 11. decembra bolo v Ternopiľskej oblasti zaznamenané zemetrasenie s magnitúdom 2,9, čo už bolo podľa odborníkov citeľné zemetrasenie. O deň neskôr zaznamenali 12 kilometrov od pobrežia Krymu v Čiernom mori zemetrasenia o sile 4,4. V sobotu udrelo v Černovickej oblasti zemetrasenie s magnitúdom 2,5.