Na východe Slovenska stále pátrajú po trojročnom chlapcovi

Na východe Slovenska pátrajú po trojročnom chlapčekovi. Ako na sociálnej sieti uviedol Dobrovoľný hasičský zbor obce Slančík, privolaní boli na pomoc pri pátraní po malom Jarkovi v katastri obce Ďurkov (okres Košice – okolie). Ako pre agentúru SITA uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, oznámenie o nezvestnosti maloletého prijala polícia v stredu 6. marca popoludní.

„Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať, do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojil aj psovod so služobným psom, záchranári so štvorkolkami, príslušníci HaZZ, dobrovoľní hasiči z okolitých dedín. Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach,“ uviedla Ivanová.

Prehľadané bolo nielen blízke okolie a miesta možného výskytu maloletej osoby, ale aj neďaleký lesný porast. Dieťa sa však napriek úsiliu všetkých zúčastnených dosiaľ nepodarilo nájsť.