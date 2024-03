Mladý vodič pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel do protismeru a neprežil náraz do stromu (foto)

Pri dopravnej nehode na ceste II/593 v katastri mesta Nitra zomrel 36-ročný vodič vozidla Toyota RAV4.

Krátko pred polnocou jazdil v smere od obce Podhorany do Nitry, kde podľa polície pravdepodobne pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru, zišiel mimo cestu a narazil do stromu.

„Vodič pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Prípadné požitie alkoholických nápojov u vodiča bude zisťované pri pitve. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie,“ informovala nitrianska polícia.

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie.