Na úvod jari šláger druhého proti prvému. Získa mentálnu výhodu Dunajská Streda alebo Slovan?

V piatok sa začína v Taliansku zimná olympiáda a o deň neskôr na Slovensku jarná časť najvyššej futbalovej súťaže.
Niké liga má na programe 19. kolo a hneď na úvod ponúkne súboj dvoch najlepších tímov tabuľky: FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava. A keďže obhajca Slovan má na čele náskok len jedného bodu, víťaz zápasu bude zároveň lídrom súťaže.
Smutný tréner Weiss: Bojujeme, ale kvalitu nemáme. Bol to odovzdaný výkon - VIDEO
Mentálna výhoda
„Sme prví, ale čaká nás náročný štart, ťažké zápasy. Som si istý, že keď v sebe nájdeme hlad víťaziť a byť najlepší, môžeme byť majstri. Konkurencia však nespí a je normálne, že po siedmich tituloch v rade nás chce zdolať. Čaká nás doteraz možno najťažšia jar,“ vravel obranca ŠK Slovan Guram Kašia v rozhovore na webe skslovan.com.
SFZ sa bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami voči rozhodnutiu ministra Huliaka
“ Nie je to rozhodujúci zápas, ale dôležitý pre oba tímy. Z psychologickej stránky môže niečo ukázať, kto získa do jarnej časti mentálnu výhodu,“ uviedol tréner FC DAC 1904 Branislav Fodrek, cituje ho Šport STVR.
Markovič aj Jankovič
Do tímu úradujúceho majstra pribudli počas zimnej prestávky viacerí noví hráči. Srbský obranca Svetozar Markovič prestúpil z Viktorie Plzeň a z Česka zamieril do Bratislavy aj mládežnícky reprezentant Adam Griger. Zatiaľ čo Markovič podpísal 4,5-ročnú zmluvu, 21-ročný útočník Griger prišiel na ročné hosťovanie z Hradca Králové. Dôležitý príchod na Tehelné pole je aj chorvátsky stredopoliar Niko Jankovič, ktorý by mal zaplátať dieru po odchode Marka Toliča.
Kľúčová opcia
„V poslednom období mal Niko menší herný výpadok, preto sme volili formu ročného hosťovania do konca januára 2027 s opciou na trvalý prestup. Práve opcia bola v tejto dohode pre nás kľúčová, veľmi dlho sme o ňu bojovali a hľadali akceptovateľný variant. Vidíme v Nikovi veľký potenciál. Veríme, že ho potvrdí a bude pre nás prínos,“vyhlásil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu na klubom webe ŠK Slovan.
Messi by sa mohol vrátiť do klubu svojho detstva. Aké by boli podmienky? - FOTO
Dobrý predaj
V Dunajskej Strede prišli pred jarou o jedného z najlepších hráčov, ale predali ho nanajvýš lukratívne. Maďarský reprezentant Damir Redzic zamieril do rakúskeho tímu Red Bull Salzburg za takmer päť miliónov eur. Autor 14 gólov v 43 zápasoch za Dunajskú Stredu sa zaradil v klubovej histórii k najväčším prestupom. Záujem o 22-ročného útočníka mali aj FC Kodaň a glasgowské kluby Celtic a Rangers. Redzica by mal v Dunajskej Strede nahradiť Slovinec Nino Kukovec.
„Vravel, že chce ísť do Salzburgu a odtiaľ do veľkého špičkového klubu. Vzhliada ku krajanovi Szoboslaiovi a jeho kariérnej ceste. Časť peňazí za takto prestup investujeme do prípadných posíl a aj do toho, aby majiteľ na konci sezóny nemusel plátať diery,“ skonštatoval Jan van Daele, výkonný riaditeľ FC DAC 1904.
Prezident FIFA Infantino obhajuje udelenie mierovej ceny Trumpovi
Okrem súboja Dunajská Streda – Slovan (18.00 h) sa v sobotu už od 15.30 h uskutočnia aj súboje Košice – Skalica, Ružombe