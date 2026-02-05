Messi by sa mohol vrátiť do klubu svojho detstva. Aké by boli podmienky? - FOTO

Lionel Messi sa môže vrátiť do svojho mládežníckeho klubu v Argentíne. Na prvý pohľad to znie ako utópia, ale vôbec to tak nemusí byť.
Vedenie tímu Newell’s Old Boys verí, že 38-ročný Messi by si mohol zahrať za klub svojej mladosti či skôr detstva počas zimnej prestávky v Major League Soccer, ktorá trvá od decembra do polovice februára.
Reálne by to bolo až o rok, lebo aktuálne by sa to už nestihlo dohodnúť a zrealizovať. Messi je aktuálny šampión MLS s tímom Inter Miami.
Messi opustil klub Newell’s vo veku 13 rokov a presťahoval sa do Európy, kde sa stal súčasťou svetoznámej akadémie FC Barcelona. Tam dozrel na superhviezdu svetového futbalu, ktorou je dodnes, aj keď už v Barcelone dávnejšie nepôsobí.
Viceprezident argentínskeho tímu z mesta Rosario Juan Manuel Medina uviedol, že počiatočné rokovania s ich slávnym rodákom Messim sa už uskutočnili. Potvrdil to pre vysielateľa TN s dôvetkom, že ešte nič nie je sfinalizované.
„Tento projekt presahuje rámec Newell’s Old Boys. Je to projekt pre mesto Rosario, našu provinciu aj celý argentínsky futbal,“ uviedol Medina podľa ORF.
Podľa súčasnej zmluvy Messi bude hrať v USA do konca roku 2028. V lete 2026 by sa Messi mal predstaviť na svetovom šampionáte v Severnej Amerike, kde bude Argentína obhajovať titul majstra sveta z Kataru 2022.
Jedným z dôležitých faktorov zisku tretieho titulu majstra sveta bol pred štyrmi práve Messi. Vtedy 35-ročný argentínsky kapitán sa stal aj držiteľom Zlatej lopty pre najlepšieho hráča šampionátu v Katare.