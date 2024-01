Na Slovensko sa valí mohutná víchrica. Vo Vysokých Tatrách vydali najvyšší stupeň výstrahy

Vo Vysokých Tatrách vo štvrtok platí výstraha tretieho stupňa pred vetrom. Vo vysokých polohách nad približne 1 800 metrov sa miestami môže vyskytnúť až mohutná víchrica či orkán. Mimoriadne silný vietor dosiahne krátkodobo rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu, priemernú rýchlosť do 120 kilometrov za hodinu.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ide podľa neho o extrémne vysokú rýchlosť vetra, ktorá predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo. Výstraha daného stupňa platí do 12:00. Fúkať však má až do rána nasledujúceho dňa.

Možné snehové jazyky

Veterno má byť počas štvrtkového dňa aj pod Tatrami, v okrese Poprad platí výstraha druhého stupňa pred vetrom do 15:00. Podľa meteorológov môže ojedinele vietor dosiahnuť rýchlosť do 70 kilometrov za hodinu, prípadne krátkodobo, v nárazoch, 85 a 105 kilometrov za hodinu.

„Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ uviedol SHMÚ. Vietor by mal postupne ustáť až v piatok. V tejto súvislosti sa v okrese očakáva lokálne aj tvorba snehových jazykov.

Hrozia aj meteriálne škody

Portál iMeteo.sk upozornil ešte v stredu večer, že v skorých ranných hodinách sa na Slovensko priženie víchrica Jitka, ktorá prinesie veľké problémy. Padať podľa neho môžu stromy a hrozia stredne materiálne škody.

„Odporúčame vám, aby ste zvážili lyžovačku a akýkoľvek pohyb v oblasti hôr, kde sa očakávajú poryvy vetra od 100 do 150 kilometrov za hodinu. Neodporúčame ani cestovať cez horské priechody, kde môže byť silný vietor taktiež veľmi nebezpečný,“ uviedol portál.

Výstrahy tretieho stupňa pred vetrom platia podľa SHMÚ aj pre okresy Liptovský Mikuláš a Brezno.