Veľkú Britániu a Írsko opäť trápi extrémne počasie, búrka Isha spôsobila výpadky elektriny aj zastavenie dopravy (video)

Búrka Isha, ktorá zasiahla Spojené kráľovstvo a Írsko, spôsobila výpadok prúdu pre desiatky tisíc ľudí a viedla tiež k zrušeniu stoviek vlakov.

Na ostrovy pritom priniesla silný dážď a vietor s nárazmi o rýchlosti takmer 160 kilometrov za hodinu. Búrka kulminovala v noci a podľa britských meteorológov počas pondelka postupne ustúpi, hoci bude stále veterno.

Škótsky vlakový dopravca Scotrail zastavil spoje v nedeľu v noci aj počas pondelkovej špičky. Spoločnosť Network Rail, ktorá vlastní železničnú infraštruktúru v Anglicku, Škótsku a Walese, oznámila, že na väčšine tratí zavádza rýchlostné limity v snahe zabrániť kolíziám rušňov s popadanými stromami a ďalšími troskami.

V dôsledku vetra, popadaných stromov a prevrátených nákladiakov uzavreli niekoľké hlavné cesty v Škótsku a severnom Anglicku. Podľa polície v Severnom Írsku boli mnohé cesty neprejazdné aj v pondelok ráno.

#STORM #Isha batters #UK with the strongest winds in four decades. #Tornadoes are possible, flights diverted, 70K without power & widespread disruptions, with the entire country under a yellow wind warning.#CycloneIsha #StormIsha #BaddiesEast #Bahnstreik #Lorraine #popmaster pic.twitter.com/fyosmOgC16

— F@sh (@FashTajj) January 22, 2024