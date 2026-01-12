Na pláži v Ekvádore viseli ľudské hlavy, mali byť varovaním pre gangy

Obrázky na sociálnych sieťach ukazovali päť hláv priviazaných lanami k dvom dreveným stĺpom na pláži v Puerto López.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Ecuador Pineida Killed
Polícia stráži pri tele zavraždeného futbalistu Maria Pineidu v mäsiarstve v Guayaquile v Ekvádore v stredu 17. decembra 2025. Foto: SITA/AP
Ekvádorská polícia v nedeľu našla päť ľudských hláv zavesených na turistickej pláži, zatiaľ čo krajinu zmieta vlna násilia gangov.

Obrázky na sociálnych sieťach ukazovali päť hláv priviazaných lanami k dvom dreveným stĺpom na pláži v Puerto López, obľúbenej destinácii na pozorovanie veľrýb na juhozápade.

Vedľa nich bola na drevenej tabuli správa, v ktorej sa vyhrážali členom gangu, ktorí vymáhajú platby za ochranu. „Mesto patrí nám. Len pokračujte v okrádaní rybárov … Už vás máme identifikovaných,“ písalo sa na nej.

Prezident Daniel Noboa spustil ozbrojenú kampaň proti gangom, ale dva roky vojenskej aktivity nedokázali zastaviť krviprelievanie.

Na tej istej pláži bolo v decembri pri násilí, ktoré úrady pripisovali stretom medzi miestnymi gangmi, zabitých najmenej deväť ľudí vrátane dieťaťa.

Ekvádor je kľúčovým centrom medzinárodného obchodovania s drogami. Podľa Observatória organizovaného zločinu mal Ekvádor v roku 2025 rekordnú mieru 52 vrážd na 100-tisíc obyvateľov.

