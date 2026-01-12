Na pláži v Ekvádore viseli ľudské hlavy, mali byť varovaním pre gangy

Ekvádorská polícia v nedeľu našla päť ľudských hláv zavesených na turistickej pláži, zatiaľ čo krajinu zmieta vlna násilia gangov.
Obrázky na sociálnych sieťach ukazovali päť hláv priviazaných lanami k dvom dreveným stĺpom na pláži v Puerto López, obľúbenej destinácii na pozorovanie veľrýb na juhozápade.
V Ekvádore eskaluje násilie. Zastrelili reprezentačného obrancu, predtým aj ďalších troch futbalistov
Vedľa nich bola na drevenej tabuli správa, v ktorej sa vyhrážali členom gangu, ktorí vymáhajú platby za ochranu. „Mesto patrí nám. Len pokračujte v okrádaní rybárov … Už vás máme identifikovaných,“ písalo sa na nej.
Prezident Daniel Noboa spustil ozbrojenú kampaň proti gangom, ale dva roky vojenskej aktivity nedokázali zastaviť krviprelievanie.
Trump pozval kolumbijského prezidenta do Bieleho domu. Bogota varuje pre katastrofou v Latinskej Amerike
Na tej istej pláži bolo v decembri pri násilí, ktoré úrady pripisovali stretom medzi miestnymi gangmi, zabitých najmenej deväť ľudí vrátane dieťaťa.
Ekvádor je kľúčovým centrom medzinárodného obchodovania s drogami. Podľa Observatória organizovaného zločinu mal Ekvádor v roku 2025 rekordnú mieru 52 vrážd na 100-tisíc obyvateľov.