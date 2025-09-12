Na Old Trafforde čelil kritike aj posmeškom. Kamerunský brankár minimálne dočasne mieri do Turecka

Kamerunský brankár André Onana bude v Tranzonspore hosťovať počas sezóny 2025/2026. V Manchestri United mu totiž pribudol konkurent.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
André Onana
Kamerunský futbalový brankár André Onana vo farbách anglického Manchestru United počas duelu Euŕópskej ligy 2024/2025 proti španielskemu Bilbau. Foto: SITA/AP
Kamerunský futbalový brankár André Onana minimálne dočasne opúšťa anglický Manchester United. Dvadsaťdeväťročný gólman absolvuje sezónu 2025/2026 v Turecku, hosťovať totiž bude v istanbulskom Trabzonspore.

Manchester United potvrdil dohodu s dôvetkom, že všetko je podmienené medzinárodným povolením a registráciou.

Pozícia Onanu na Old Trafforde bola neistá po príchode konkurenta Senneho Lammensa z belgických Antverp za 21 miliónov eur.

Onana prišiel do Manchestru v roku 2023 z talianskeho Interu Miláno za 51 miliónov eur plus bonusy a s klubom dosiahol triumf v FA Cupe.

V minulej sezóne však boli jeho výkony nevyrovnané. Mal konflikty s trénerom Rúbenom Amorimom a stal sa aj terčom posmeškov fanúšikov.

Zranenie zadného stehenného svalu mu zabránilo absolvovať predsezónnu prípravu a v úvodnom zápase sezóny urobil chybu, ktorá prispela k vyradeniu United z Ligového pohára.

Hosťovanie Onanu v Trabzonspore uzavreli ešte pred uzávierkou prestupového obdobia v Turecku. United brankárovi zaželali veľa šťastia.

Po ligovej pauze vyhradenej pre potreby národných tímov sa United predstavia v nedeľu na trávniku mestského rivala Manchestru City.

