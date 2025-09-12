Na Old Trafforde čelil kritike aj posmeškom. Kamerunský brankár minimálne dočasne mieri do Turecka

Kamerunský futbalový brankár André Onana minimálne dočasne opúšťa anglický Manchester United. Dvadsaťdeväťročný gólman absolvuje sezónu 2025/2026 v Turecku, hosťovať totiž bude v istanbulskom Trabzonspore.
V Manchestri United prišiel o miesto v zostave, ako voľný hráč mieri Eriksen do Nemecka
Manchester United potvrdil dohodu s dôvetkom, že všetko je podmienené medzinárodným povolením a registráciou.
Pozícia Onanu na Old Trafforde bola neistá po príchode konkurenta Senneho Lammensa z belgických Antverp za 21 miliónov eur.
Onana prišiel do Manchestru v roku 2023 z talianskeho Interu Miláno za 51 miliónov eur plus bonusy a s klubom dosiahol triumf v FA Cupe.
V minulej sezóne však boli jeho výkony nevyrovnané. Mal konflikty s trénerom Rúbenom Amorimom a stal sa aj terčom posmeškov fanúšikov.
Najprv výpadok metra, potom kiksy brankára Onanu. Lyon nakoniec remizoval s ManUnited - VIDEO
Zranenie zadného stehenného svalu mu zabránilo absolvovať predsezónnu prípravu a v úvodnom zápase sezóny urobil chybu, ktorá prispela k vyradeniu United z Ligového pohára.
Hosťovanie Onanu v Trabzonspore uzavreli ešte pred uzávierkou prestupového obdobia v Turecku. United brankárovi zaželali veľa šťastia.
Nemanja Matič skritizoval brankára ManUnited. Aspoň som zdvihol trofej, reagoval Onana
Po ligovej pauze vyhradenej pre potreby národných tímov sa United predstavia v nedeľu na trávniku mestského rivala Manchestru City.