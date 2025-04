Najprv výpadok metra, potom kiksy brankára Onanu. Lyon nakoniec remizoval s ManUnited - VIDEO

Brankár anglického futbalového klubu Manchester United André Onana zažil večer, na ktorý bude chcieť čo najskôr zabudnúť. Vo štvrtkovom prvom zápase štvrťfinále Európskej ligy 2024/2025 na ihrisku francúzskeho Olympique Lyon „mal prsty“ v oboch inkasovaných góloch „červených diablov“, ktorí nakoniec odišli domov s remízou 2:2.

Chyba Onanu znamenala vedenie domáceho mužstva a podľa štatistík spoločnosti Opta zavinil kamerunský brankár svojou hrúbkou už ôsmy inkasovaný gól svojho tímu od začiatku minulej sezóny. Žiadny iný gólman z anglickej Premier League si v spomenutom období nepočínal horšie. Druhýkrát v zápase Onana inkasoval v piatej minúte nadstaveného času, keď neudržal strelu a Lyon strelil gól na 2:2.

Tréner podržal brankára

Tréner Manchestru United Rúben Amorim sa snažil podržať svojho zverenca a obrátil pozornosť na budúcotýždňovú odvetu na Old Trafforde. „Môže sa to stať. Ak hráte futbal a veľa zápasov, chyby sa pritrafia. V tejto chvíli nemôžem Andrému povedať nič, čo by mu pomohlo. Máme ešte jeden zápas, aby sme všetko zmenili a na to by sme sa mali sústrediť,“ povedal portugalský kouč United.

Manchesterskému mužstvu hrozí najhoršie umiestnenie v najvyššej súťaži od zostupu v roku 1974. A prebudovanie kádra pravdepodobne závisí od toho, či sa tímu podarí prebojovať do Ligy majstrov. Triumf v Európskej lige je už momentálne jediný spôsob, ako sa dostať do LM. Predpokladá sa, že ak sa to Manchestru United nepodarí, klub to bude stáť najmenej 100 miliónov libier.

Lyončania chceli lepší výsledok

Domáci Lyončania síce zachránili remízu v nadstavenom čase, ale cítili, že v zápase mohli dosiahnuť viac. „Myslím si, že sme si zaslúžili oveľa viac ako remízu. Hrali sme naozaj dobre, ale vieme, že nás čaká druhý zápas a pôjdeme tam vyhrať, to je všetko,“ povedal pre Canal Plus Rayan Cherki, ktorý pred odvetou zvýšil šance Lyonu.

V súvislosti s duelom vo Francúzsku bola v ohrození návštevnosť na štadióne, keďže pre poruchu v počítačovom systéme bola len niekoľko hodín pred výkopom úplne vypnutá sieť lyonského metra. Až krátko pred duelom sa podarilo obnoviť premávku všetkých štyroch liniek.