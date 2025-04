Nemanja Matič skritizoval brankára ManUnited. Aspoň som zdvihol trofej, reagoval Onana

Srbský stredopoliar francúzskeho futbalového klubu Olympique Lyon Nemanja Matič pred štvrtkovým duelom Európskej ligy 2024/2025 proti svojmu bývalému klubu Manchester United „prilial olej do ohňa“, keď vyhlásil, že brankár André Onana je „jeden z najhorších gólmanov“ v histórii organizácie z Old Traffordu.

Mediálnu prestrelku odštartoval Onana nedeľňajším vyhlásením, že hrať proti Lyonu nebude ľahké, ale „Manchester United má oveľa lepšie mužstvo“. Na tieto sebavedomé slová reagoval deň pred zápasom Matič: „Viete, rešpektujem každého, ale ak niečo hovoríte, musíte to vedieť zdôvodniť. Ak ste jedným z najhorších brankárov v histórii ManUnited, musíte si dávať pozor na to, čo hovoríte.“

Onana sa následne na sociálnych sieťach „obul“ do 36-ročného Matiča, keď poukázal na to, že Srb počas päťročného pôsobenia v Manchestri United (2017 – 2022) nezískal žiadnu trofej, hoci predtým v FC Chelsea hneď štyri vrátane dvoch titulov v Premier League. „Aspoň som zdvihol trofeje v drese najväčšieho klubu na svete. Niektorí to nemôžu povedať,“ poznamenal 29-ročný Onana, ktorý v minulej sezóne vyhral s United anglický FA Cup.

I would never be disrespectful to another club. We know that tomorrow will be a difficult game against a strong opponent.

We focus on preparing a performance to make our fans proud.

At least I’ve lifted trophies with the greatest club in the world. Some can’t say the same. pic.twitter.com/3easLRIz3d

— Andre Onana (@AndreyOnana) April 9, 2025