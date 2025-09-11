V Manchestri United prišiel o miesto v zostave, ako voľný hráč mieri Eriksen do Nemecka

Christian Eriksen podpísal s Wolfsburgom zmluvu do roku 2027. V klube bude už piatym Dánom.
Christian Eriksen
Dánsky futbalový reprezentant Christian Eriksen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP.
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Dánsky futbalový reprezentant Christian Eriksen podpísal s nemeckým klubom VfL Wolfsburg zmluvu do roku 2027. Tridsaťtriročný stredopoliar bol od leta voľným hráčom po vypršaní kontraktu s anglickým Manchesterom United.

„Teším sa na túto novú výzvu a som presvedčený, že spolu môžeme vo Wolfsburgu dosiahnuť veľa,“ uviedol Eriksen v oficiálnom vyhlásení klubu.

Wolfsburg je tretím klubom, v ktorom Eriksen pôsobí od svojho návratu po zlyhaní srdca počas zápasu Dánska proti Fínsku na ME v lete 2021.

Po implantácii kardioverter-defibrilátora (ICD) musel opustiť taliansky Inter Miláno, pretože talianske predpisy neumožňujú športovcom súťažiť s ICD.

Po úspešnom polroku v Brentforde prestúpil v roku 2022 do Manchestru United, v ktorom však postupne strácal miesto v zostave pod trénermi Erikom ten Hagom a Rúbenom Amorimom.

Eriksen má na konte 144 štartov za reprezentáciu Dánska, dosiahol v nich 46 gólov presných zásahov. Vo Wolfsburgu sa pripojil k ďalším piatim dánskym hráčom v tíme – Joakimovi Mählemu, Jesperovi Lindströmovi, Andreasovi Skov Olsenovi, Jonasovi Windovi a Adamovi Daghimovi.

