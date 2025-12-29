Na Nový rok tradične zaznejú na nábreží Dunaja v Bratislave delostrelecké salvy

V prípade priaznivého počasia bude súčasťou programu aj koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vypálenie 21 novoročných sálv
Atmosféra počas vypálenia 21 novoročných sálv delostrelcami ozbrojených síl na počesť štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky na nábreží Dunaja v Bratislave. Bratislava, 1. január 2025. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Na Nový rok tradične vypália na nábreží Dunaja delostrelecké salvy. Ako informoval hovorca Ozbrojených síl SRŠtefan Zemanovič, 1. januára 2026 o 14:00 delostrelci 5. delostreleckého pluku vypália 21 delostreleckých sálv na počesť štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky.

Doplnil, že slávnostné salvy budú, tak ako každý rok, vypálené z ťahaných 122 milimetrových húfnic HD-30, a to z priestoru Viedenskej cesty za Bratislavským výstaviskom. V prípade priaznivého počasia bude súčasťou programu aj koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.

„K zachovaniu bezpečnosti verejnosti, ktorá sa bude chcieť na aktivitu pozrieť, žiadame o dodržiavanie pokynov organizátorov a vojenskej polície, ako aj vyvarovanie sa pohybu mimo vyznačeného bezpečného priestoru,“ apeloval Zemanovič.

Dodal, že vypálenie slávnostných sálv sa deje tradične pri príležitosti významných protokolárnych aktivít. Ide napríklad o významné štátne sviatky, ako je Deň vzniku Slovenskej republiky, ale aj inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky.

