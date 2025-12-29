Počas silvestrovských osláv bude v uliciach viac policajtov, upozorňujú aj na používanie pyrotechniky

Počas silvestrovských osláv budú do výkonu služby na Slovensku nasadené posilnené hliadky poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Zameriavať sa budú najmä na dohľad nad verejným poriadkom, riešenie prípadných konfliktov, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu na vybraných verejných priestranstvách a zabezpečenie plynulosti cestnej premávky. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboruRoman Hájek.
Vo väčších mestách a na miestach, kde sa očakáva vyššia koncentrácia osôb, budú hliadky úzko spolupracovať so samosprávami a organizátormi verejných podujatí.
Regulované používanie pyrotechniky
Policajný zbor zároveň opätovne upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky je na Slovensku prísne regulované. Od minulého roku platí celoročný zákaz používania vybraných pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, najmä petárd a zábleskových petárd.
„Používanie ostatných výrobkov kategórie F2 a F3 je povolené výlučne v čase od 31. decembra od 18:00 do 1. januára do 2:00, a to len za predpokladu dodržania zákonom stanovenej minimálnej vzdialenosti 250 metrov od nemocníc, zariadení sociálnych služieb, útulkov a chovných zariadení pre zvieratá, veterinárnych kliník s hospitalizáciou, zoologických záhrad a ďalších chránených objektov,“ pripomína Hájek.
Bratislava odhalila silvestrovský program, centrum mesta zaplnia koncerty, DJ sety a hudba až do jednej ráno
Dodal, že používanie pyrotechniky je často upravené aj všeobecne záväznými nariadeniami miest a obcí. Porušenie môže byť riešené uložením blokovej pokuty do výšky 33 eur, prípadne postúpením veci do správneho konania, kde môže byť uložená pokuta až do výšky 500 eur. „V prípadoch, keď dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, k poškodeniu majetku alebo k vzniku požiaru, môže byť konanie posudzované aj prísnejšie, vrátane trestnoprávnej zodpovednosti,“ doplnil hovorca.
Pravidlá platia aj na Silvestra
Policajný zbor tiež každoročne eviduje viaceré úrazy spôsobené pyrotechnikou. Dôrazne preto apeluje na ľudí, aby s pyrotechnickými výrobkami nemanipulovali pod vplyvom alkoholu, neodpaľovali ich z balkónov, okien alebo v blízkosti osôb, zvierat a budov a dôsledne dodržiavali pokyny výrobcu. Osobitne vyzýva rodičov, aby dohliadali na deti a zabránili im v neoprávnenej manipulácii s pyrotechnikou.
Hájek pripomína, že aj počas silvestrovskej noci platia pravidlá verejného poriadku a ochrany nočného pokoja. „Zvýšená tolerancia hluku v tomto období neznamená, že sú prípustné výtržnosti, poškodzovanie majetku alebo iné formy rušenia verejného poriadku. Takéto konania budeme riešiť v súlade so zákonom,“ upozornil. Polícia sa zároveň počas Silvestra a Nového roka zameria aj na zvýšené kontroly vodičov, predovšetkým na požívanie alkoholu a iných návykových látok.