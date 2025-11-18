Na mladých Slovákov čaká vrchol jesene. Proti Angličanom pôjdu s rešpektom, ale nie so strachom

Mladí Slováci si zahrajú proti Angličanom o prvé miesto po jeseni na vypredanom štadióne v Prešove.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
FUTBAL: SR do 21 rokov - Adam Griger
Adam Griger (vľavo) a asistent trénera Štefan Markulík počas tréningu slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Foto: SFZ/Roman Ferstl
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Futbalová kvalifikácia o postup na ME 2027 do 21 rokov bude mať z pohľadu mladých Slovákov pôsobivé vyvrcholenie kalendárneho roka.

Víťaz utorkového súboja vo Futbal Tatran Aréne v Prešove (hrá sa od 18.00 h) prezimuje na čele D-skupiny. Zatiaľ majú slovenskí mladíci k dobru jeden bod, ale Angličania odohrali o zápas menej.

Stopercentní Angličania

Súper vzbudzuje rešpekt, lebo ešte nestratil bod ani neinkasoval (skóre 9-0). Najmä však základ anglického tímu tvoria mladíci, ktorí pravidelne hrávajú v kluboch Premier League a to je najlepšia klubová súťaž na svete.

Aj preto budú Slováci veľmi potrebovať podporu zaplnených tribún, v Prešove má byť vypredané.

Viac v defenzívnom bloku

„Zápas proti Anglicku je motivácia pre každého. Príprava prebiehala v štandardnom režime, len s tým rozdielom, že medzi zápasmi bola dlhšia prestávka. Herný prejav mužstva možno bude rozdielny vzhľadom na kvalitu súpera, v určitých fázach budeme zrejme pracovať viac v defenzívnom bloku. Chceme však ťažiť z našich silných stránok, medzi ktoré patrí kombinačný futbal,“ povedal asistent trénera SR21 Štefan Markulík, cituje ho web Slovenského futbalového zväzu.

FUTBAL: SR do 21 rokov - Matej Riznič
Matej Riznič zatiaľ odohral všetky zápasy v kvalifikácii ME 2027 a mal by nastúpiť v základnej zostave aj proti Angličanom. Foto: SFZ/Roman Ferstl Foto: SFZ/Roman Ferstl

Na otázku, čo by mohlo platiť na favorizovaného súpera s viacerými budúcimi hviezdami svetového futbalu, odpovedal:

Rešpekt a koncentrácia

„Pokiaľ si mužstvo drží v pressingu agresivitu a kompaktnosť a vedomím spôsobom kombinuje, môže to narobiť problémy aj tímu kvalít Anglicka. Musíme pristúpiť s absolútnym rešpektom k súperovi a koncentrovaní. Treba však veriť vlastným silám, v to, k čomu mužstvo v tréningovom procese vedieme. Správny doping sme získali v podobe doterajších výsledkov.“

Obranca Tadeáš Pališčák má iba 18 rokov, ale z Angličanov nemá strach.

„Nebojím sa ich, na zápas sa teším. Vždy som chcel hrať takéto zápasy, proti takým hráčom. Je to veľká výzva, keďže väčšina z nich patrí medzi najlepších na svete,“ vravel mladík pre web SFZ.

Viac k osobe: Štefan MarkulíkTadeáš Pališčák
Firmy a inštitúcie: Kvalifikácia ME 2027 do 21 rokovSlovenská futbalová reprezentácia
Okruhy tém: Kvalifikácia ME do 21 rokov Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov Zápas
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk