Rozhodol dvojgólový žolík Fiala, mladí Slováci otočili zápas proti Kazachom - VIDEO

Slováci zdolali Kazachov 2:1 v kvalifikácie ME 2027 do 21 rokov a potvrdili prvé miesto v D-skupine.
FUTBAL: Zraz slovenskej reprezentácie do 21 rokov
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Úloha favorita je nevďačná. Vo štvrtok v Prešove sa o tom presvedčili aj futbaloví reprezentanti Slovenska do 21 rokov.

V zápase kvalifikácie ME 2027 mali Kazachstan podľa papierových predpokladov zdolať. A hoci sa im to nakoniec podarilo, poriadne sa natrápili.

Snažívi hostia viedli

Rozhodol dvojgólový žolík Adrián Fiala, ktorý nastúpil až do druhého polčasu a v priebehu ôsmich minút strelil dva góly.

Kazachstan v predchádzajúcom zápase kvalifikácie prehral u niekdajšieho futbalového trpaslíka v Andorre a potom vymenil trénera. Denisa Mamonova nahradil Andrej Ferapontov. Do Prešova hostia zo strednej Ázie neprišli v role obetného baránka a od 11. min viedli po tečovanom zásahu iba 19-ročného Ramazana Bagdata.

Rozhodol Fiala

Slováci sa postupne zlepšovali. Strela Nina Marcelliho z úvodu zápasu a neskôr aj hlavička Adama Grigera skončili na bránkovej konštrukcii. Goly si nechali až na druhý polčas.

Zaskvel sa striedajúci Adrián Fiala, ktorý v rozpätí ôsmich minút otočil zápas na domácu stranu. Stredopoliar Trenčína najprv skóroval trochu bizarne sediac na trávniku a po hodine hry pridal druhý gól hlavou. Ďalšie góly už nepadli, a tak slovenskí mladíci na radosť 4767 divákov vo Futbal Tatran Aréne tesné víťazstvo udržali.

Zlá fáza po góle

„Po analýze sme vedeli, že nový tréner Kazachstanu prinesie impulz. Súper zmenil systém, jeho hráči boli inak namotivovaní novým trénerom. Mali sme dobrý úvod, šance, škoda, že sme neskórovali. Inkasovali sme po nezvládnutej situácii v pokutovom území, keď sme loptu mali dať jednoducho von. Potom prišla zlá fáza zápasu, keď sme boli statickí, málo sme sa pohybovali, súper nás prevýšil. Ťažko sme sa dostávali do dobre organizovanej obrany súpera,“ povedal na margo prvého polčasu tréner SR „21“ Jaroslav Kentoš podľa webu futbalsfz.sk.

Obrat vďaka striedaniam

Aj vďaka jeho dvom striedaniam, keď Mielkeho nahradil Fiala a Chyla prišiel namiesto Hájovského, nastal herný aj výsledkový obrat.

„V prestávke sme urobili zmeny, striedajúci hráči opäť priniesli oživenie. Som veľmi rád, že sme ťažký zápas otočili a znova ukázali dobrú mentalitu. Teší ma, že sme zápas zvládli, aj keď výkon nebol zďaleka ideálny,“ doplnil Kentoš.

Prvé miesto

Slováci majú v tabuľke D-skupiny už 13 bodov a sú na jej čele. Druhí Angličania majú o 4 body menej, ale zároveň aj o dva zápasy menej. Práve anglickí futbalisti budú v utorok 18. 11. opäť v Prešove ďalší súper Slovákov v boji o ME 2027.

