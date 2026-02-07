52-ročný vodič narazil s Golfom do stromu a na mieste zomrel, z auta zostal iba vrak

Vodič pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajné auto, polícia
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
Dunajská Streda Regionálne správy Regionálne správy z lokality Dunajská Streda

52-ročný vodič narazil do stromu a na mieste zomrel. Na sociálnej o tom informovala trnavská polícia. Ako spresnila, nehoda sa stala približne o 13:30 na ceste č. III/1406 v smere na Dunajskú Stredu. Vodič vozidla značky VW Golf z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku a narazil do stromu.

Náraz bol taký silný, že z vozidla zostal iba vrak. Vodič pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mieste zasahujú dunajskostredskí policajti a presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú v štádiu vyšetrovania.

Okruhy tém: Tragická dopravná nehoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk