Na jednej strane radosť a na druhej hluk či odpad. Neziskovka upozorňuje na nebezpečenstvá zábavnej pyrotechniky

Silvestrovská zábava prináša závažné riziká a nepriaznivé dopady na životné prostredie. Na jednej strane stojí radosť z rámusu a svetielok a na strane druhej je to hluk, splodiny a odpad.

Informovala o tom nezisková organizácia dTest, ktorá súčasne pripomenula základné pravidlá zaobchádzania so zábavnou pyrotechnikou. Ako organizácia spresnila, fanúšikovia petárd si užívajú radosť z hluku, ktorý môže byť v istých prípadoch porovnateľný s hlukom štartujúceho lietadla.

Vyplašené zvieratá

„Hlukom netrpia iba ľudia, ktorí nadšenie z delobuchov nezdieľajú, ale aj zvieratá. Tie majú citlivejší sluch a na rozdiel od nás si nedokážu rámus vysvetliť,“ uviedla riaditeľka organizácie Eduarda Hekšová a vysvetlila, že vyplašené zvieratá môžu mať sklony k neštandardnému správaniu a výnimočné nie sú ani prípady, keď sa domáci miláčikovia stratia a už sa nenájdu.

„Voľne žijúce živočíchy opúšťajú v panike bezpečie svojich úkrytov a následne umierajú v dôsledku zrážky s vozidlami či elektrickým vedením,“ vysvetlila Hekšová.

Smog z pyrotechniky

Organizácia upozornila, že ľudia, ktorí by chceli ísť na novoročnú prechádzku, si pravdepodobne neužijú čistý vzduch, pretože najmä v mestách bude veľa smogu.

„Je to preto, že pyrotechnika, hoci zábavná, obsahuje zlúčeniny kovov ako je olovo, hliník alebo cín, ktoré unikajú do ovzdušia a negatívne ovplyvňujú jeho kvalitu. Škodliviny zo zábavnej pyrotechniky sa dostávajú vzduchom do našich dýchacích ciest a najmä astmatikom môžu priniesť nepríjemné chvíle,“ spresnila organizácia a doplnila, že záblesky z ohňostrojov môžu vyvolať epileptický záchvat.

Odpad po silvestrovských oslavách

Kto sa vyberie na prechádzku, bude podľa organizácie dTest pravdepodobne zakopávať o odpadky z použitej pyrotechniky. „Po silvestrovských oslavách sú voľné priestranstvá, ulice i lúky často posiate použitými delobuchmi, ohňostrojmi a petardami. Nákladné upratovanie sa potom hradí z rozpočtov obce, teda z daní a poplatkov vybraných od občanov,“ upozornila organizácia.

Aby boli Silvestrovské oslavy bezpečnejšie, treba sa vyvarovať amatérskym chybám. Pyrotechniku dTest odporúča kupovať len v špecializovaných obchodoch a tržniciam sa radšej vyhnúť. Je vhodné kupovať overené výrobky so slovenským návodom na použitie.

Výstrahy organizácie

Súčasne by výrobky mali mať značku označenia súladu s normou EÚ, známu ako CE. Dôležité je, aby pyrotechnika bola tak pri nákupe, ako aj pred použitím, suchá. Pyrotechniku je potrebné držať mimo dosahu detí.

„Nepoužívajte pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Oslabené zmysly a úsudok môžu viesť k úrazom i k vzniku škôd na majetku,“ upozornila organizácia a dodala, že súčasne by sa nemalo do pyrotechniky nijakým spôsobom zasahovať a snažiť sa ju vylepšiť. „Pokusy o znásobenie účinku spojením viacerých pyrotechnických výrobkov, ich úpravou, pridaním horľavín alebo, naopak, ich rozobratím, môžu viesť k neočakávaným chemickým reakciám, napríklad predčasnému výbuchu,“ zdôrazňuje dTest.

Zákaz používania

Obce môžu v niektorých oblastiach zakázať použitie pyrotechniky. Treba si teda overiť, či je pyrotechniku na zvolenom mieste možné odpáliť.

„Pri odpaľovaní dodržujte bezpečnú vzdialenosť od obydlí, automobilov a ostatných osôb. Pyrotechnický výrobok zabezpečte proti preklopeniu, aby odpaľované časti smerovali nahor do voľného priestoru. Po aktivácii výrobku ustúpte do dostatočnej vzdialenosti. Pamätajte, že môže dôjsť k jeho zlyhaniu a následnému výbuchu na zemi,“ vysvetlila organizácia s tým, že pri zlyhaní treba počkať 15 minút, podľa návodu niekedy aj dlhšie, než sa začne s pyrotechnikou znovu manipulovať.