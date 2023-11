Na EXPO Dubaj sme hospodárili efektívne a ušetrili štátnemu rozpočtu jeden milión eur, tvrdí Sulík (video)

Na EXPO Dubaj sme hospodárili hospodárne a efektívne. Takto reagoval na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) bývalý minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

Ušetrili jeden milión eur

Podľa jeho slov štátnemu rozpočtu ušetrili jeden milión eur. Pôvodne totiž vláda schválila na výstavu 8,74 mil. eur, skutočné čerpanie ale dosiahlo 7,75 mil. eur. Zároveň ale priznal, že nebolo všetko riadne zaúčtované a neboli dodržané všetky úradnícke postupy.

Exminister v súvislosti so správou kontrolórov zdôraznil, že sa k nej nemohol vyjadriť, keďže už nie je štatutárom Ministerstva hospodárstva SR. Zároveň poukázal na to, že v nej nikde nie je uvedené, že by za nehospodárnosť zodpovedal štatutár.

„Nikde v správa nie je, že štatutár alebo minister, teda ja osobne, som pochybil, ale keby som bol býval pochybil, tak to v tej správe napísané bude,“ zhodnotil.

Veľký úspech výstavy

Taktiež je podľa neho dôležité, že NKÚ konštatuje nehospodárnosť, ale nič zo správy nepostúpil na orgány činné v trestnom konaní. Sulík zdôraznil, že v rámci prípravy EXPO Dubaj boli v extrémnej časovej tiesni a že celá výstava bola pre Slovensko veľkým úspechom. Zároveň sa verejne zastal komisárky Miroslavy Valovičovej.

„Jej hlavnou úlohou nebolo účtovať, ale reprezentovať krajinu,“ zhodnotil. To, čo podľa exministra rozhoduje o úspechu výstavy je fakt, či tam krajina má človeka, ktorý sa dokáže na úrovni venovať ľudom. „To sa podarilo na jedničku,“ uzavrel exminister.

Prípadom sa zaberá prokuratúra

NKÚ minulý týždeň informoval, že Ministerstvo hospodárstva SR podľa jeho zistení pri príprave a organizácii výstavy EXPO Dubaj 2020 viackrát závažne zlyhalo a aj preto bolo minimálne 634-tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne. Vyše 400-tisíc eur súvisiacich s reštauráciou a prevádzkou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je pritom predmetom súdnych sporov.

„Kontrola ukázala, že rezort hospodárstva nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia. V dôsledku toho sme boli nútení konštatovať, že rezortná vnútorná kontrola nebola účinná, rozhodovanie kompetentných osôb bolo netransparentné. To nakoniec vyústilo do nehospodárneho využitia financií zo štátneho rozpočtu,“ priblížila postoj úradu jeho podpredsedníčka Henrieta Crkoňová. Prípadom sa aktuálne zaoberá aj prokuratúra.