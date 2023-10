Na Čistinke v Modre, každému je dobre

V prvej edícii projektu Lidla bolo odovzdaných takmer 1 300 000 hlasov.

Na mape pribudol ďalší mestský park ako jedna báseň, Lidl Čistinku si naplno užívajú už aj v Modre. Jedinečný priestor už slúži mladým i skôr narodeným, športovcom aj gurmánom. Modra získala Čistinku v internetovom hlasovaní vďaka viac ako 140 000 hlasom. Vôbec prvá Čistinka sa od leta nachádza v Rimavskej Sobote, onedlho k metropole Gemeru a Modre pribudnú aj Štúrovo, Dolný Kubín a Komárno.

„Modra zabojovala, vyhrala Čistinku a s pomocou všetkých, ktorí hlasovali sa dnes môžeme tešiť z nového komunitného priestoru. Vďaka rôznorodosti jednotlivých modulov sa tento mestský park môže stať ďalším obľúbeným voľnočasovým miestom pre rodiny s deťmi, mládež aj športovcov. Som rád, že sa nám tento projekt podarilo v spolupráci so spoločnosťou Lidl zrealizovať a srdečne naň pozývam všetkých obyvateľov,” uviedol primátor Modry Juraj Petrakovič, primátor mesta Modra.

Foto: Lidl

Lidl Čistinka to je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!

Foto: Lidl

„Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a byť dobrým susedom všade tam, kde sa nachádzajú naše predajne. Záleží nám na tom, aby komunity držali spolu a aby ľudia mali kde aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. Po Rimavskej Sobote už má svoju Lidl Čistinku aj mesto Modra a my veríme, že aj pre Modranov sa stane miestom skutočnej radosti, aktívneho športového vyžitia či stretávania sa susedov, dôchodcov aj tínedžerov alebo celých rodín,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu. Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom, hodnota jedného tohto mestského parku je viac ako 265 000 €. Každá Čistinka môže byť však iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu.

Foto: Lidl

V prvom ročníku sa do súťaže zapojilo celkovo 92 miest a mestských častí, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Výzva pre starších i mladších, športovcov i celé rodiny, psičkárov a kávičkárov letela skutočne naprieč celým Slovenskom. Na záver sa však mohli tešiť iba v piatich miestach, v tých ktoré triumfovali vo svojich kategóriách. Odovzdanie ďalších Lidl Čistiniek sa uskutoční v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Aj túto jeseň môžu o Lidl Čistinky zabojovať mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidla. Jedinou podmienkou je registrácia na webovej stránke cistinka.lidl.sk. Následne môžete každý deň poslať jeden hlas mestu, ktoré sa rozhodlo zapojiť do súťaže. Hlasovanie trvá až do 22. októbra.

Foto: Lidl

Výsledky hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2022:

Kategória miest do 9 400 obyvateľov: Modra (142 982 hlasov)

Kategória miest od 9 401 do 15 500 obyvateľov: Štúrovo (67 259 hlasov)

Kategória miest od 15 501 do 21 500 obyvateľov: Dolný Kubín (37 957 hlasov)

Kategória miest od 21 501 do 32 000 obyvateľov: Rimavská Sobota (204 026 hlasov)

Kategória miest nad 32 001 obyvateľov: Komárno (62 354 hlasov)

Zaujímavosti z hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2022:

Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 295 923

Víťazné mestá získali takmer 40% zo všetkých hlasov: 514 578

Najviac hlasov za celú súťaž získala Rimavská Sobota: 204 026

Najviac hlasov za jeden deň (25.9.): 319 986

Foto: Lidl

Ambasádorom projektu je známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Jeho básne či rozprávky pre deti a texty slávnych slovenských piesní prepájajú generácie, rovnako ako Čistinky. „Zaujala ma aktivita spoločnosti Lidl, ktorá ponúka slovenskej verejnosti Čistinky – miesta, kde sa stretávajú ľudia, kde sa športuje, relaxuje, rozvíjajú sa vzťahy… Preto som rád prijal svoju účasť v tomto projekte a napísal niekoľko veršov do televíznych spotov. A keď pribudnú ďalšie mestá alebo obce, rád napíšem ďalšie básničky. Už teraz si robím na to „čistinku“ na mojom spisovateľskom stole,“ povedal Daniel Hevier.

V meste Modra

po koľkýkrát

majú zas

čo oslavovať!

Čistinka

kompletne nová

poputuje

do Štúrova!

Dolný Kubín

splnil svoj cieľ,

s dlhým nosom

neodišiel!

Rimavská Sobota hlási,

od radosti

skáču masy!

Nebolo to

vôbec márne,

hlasovať za park

v Komárne!

Projekt je realizovaný Nadáciou Lidl v spolupráci s Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Informačný servis