Na čele rebríčka FIFA sú naďalej Španieli. Ako sú na tom Slováci?

Futbalová reprezentácia Španielska je naďalej lídrom rebríčka mužských výberov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho v novembri vo dvoch dueloch kvalifikácie o postup na MS 2026 triumfovali v Gruzínsku a remizovali doma s Tureckom.
Slovenský výber si udržal 45. pozíciu, Slovensko doma zdolalo Severné Írsko (1:0) a vonku prehralo v Nemecku (0:6).
V Top 10 nenastali žiadne zmeny. Druhé miesto si udržala Argentína, tretie je naďalej Francúzsko. Anglicko si udržalo štvrtý a Brazília piaty post, šiesty stále patrí výberu Portugalska. Siedme je Holandsko, ôsme Belgicko, deviate Nemecko a desiate Chorvátsko.
V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Vietnamu o tri priečky na 107. pozíciu, najviac sa „prepadla“ Malajzia o päť miest na 121. stupienok.
Najbližší rebríček zverejní FIFA v januári 2026 po skončení Afrického pohára národov.