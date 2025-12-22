Na čele rebríčka FIFA sú naďalej Španieli. Ako sú na tom Slováci?

V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Vietnamu, najviac sa „prepadla“ Malajzia o päť miest na 121. stupienok.
- Aktualizované
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
FIFA, logo
Foto: ilustračné, SITA/AP
Svet Futbal Futbal z lokality Svet

Futbalová reprezentácia Španielska je naďalej lídrom rebríčka mužských výberov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho v novembri vo dvoch dueloch kvalifikácie o postup na MS 2026 triumfovali v Gruzínsku a remizovali doma s Tureckom.

Slovenský výber si udržal 45. pozíciu, Slovensko doma zdolalo Severné Írsko (1:0) a vonku prehralo v Nemecku (0:6).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V Top 10 nenastali žiadne zmeny. Druhé miesto si udržala Argentína, tretie je naďalej Francúzsko. Anglicko si udržalo štvrtý a Brazília piaty post, šiesty stále patrí výberu Portugalska. Siedme je Holandsko, ôsme Belgicko, deviate Nemecko a desiate Chorvátsko.

V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Vietnamu o tri priečky na 107. pozíciu, najviac sa „prepadla“ Malajzia o päť miest na 121. stupienok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najbližší rebríček zverejní FIFA v januári 2026 po skončení Afrického pohára národov.

Viac k osobe: Luis de la Fuente
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Rebríček FIFA
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk