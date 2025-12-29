Na balkóne bytu v Banskej Bystrici našli mŕtvu ženu, polícia začala trestné stíhanie

Príčinu smrti určí súdna pitva, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie.
Polícia vyšetruje nález tela ženy na balkóne na sídlisku Sásová. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, polícia bola v pondelok dopoludnia privolaná do jedného z bytov na banskobystrickom sídlisku.

Na balkóne predmetného bytu bolo nájdené telo ženy. „Privolaný súdny lekár nariadil pre určenie presnej príčiny smrti súdnu pitvu. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie,“ uvádza polícia.

