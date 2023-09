Mysteriózna historická detektívka Hrobár a dievčina

Postihla Viedeň smrteľná kliatba?

Hrobár a dievčina je ďalší napínavý príbeh s inšpektorom Leopoldom von Herzfeldtom z čias, keď sa rodila moderná kriminalistika.

„Je to vražedný mysteriózny príbeh z konca 19. storočia a dočítate sa v ňom veľa o cintorínoch, vraždách, telách na cintoríne, o hrobárovi a inšpektorovi, ktorí si navzájom pomáhajú vyriešiť záhadu?“ prezrádza vo videu pre slovenských čitateľov Oliver Pötzsch.

Viedeň 1894.

Hrobára Augustina Rothmayera požiada inšpektor Leopold von Herzfeldt o nezvyčajnú láskavosť. Čudák z hlavného viedenského cintorína, ktorý sa vyzná vo všetkých podobách smrti, mu má porozprávať o konzervovaní zosnulých. Leopold totiž dostal nový prípad. Vo Viedenskom umeleckohistorickom múzeu sa našiel sarkofág s mŕtvolou, no nejde o múmiu starú tisíce rokov.

Mŕtvym je známy profesor egyptológie, ktorého telo niekto zabalzamoval podľa starovekého rituálu len nedávno. Okamžite sa objavia špekulácie, že sa stal obeťou starobylej kliatby. Rothmayer ani von Herzfeldt však neveria v nijaké nadprirodzené vysvetlenie. Sú presvedčení, že šlo o vraždu.

Pozrite si video s autorom Oliverom Pötzschom:

V príbehu Hrobár a dievčina sa dostaneme opäť do Viedne v roku 1893. Chvíľami počujete konské vozy, valčík, cítite cigaretový dym v kaviarňach…

A do toho kuriózny prípad v múzeu, mŕtvola slávneho profesora a staroveká kliatba. Výborne poprepájané linky, skvele vykreslené historické pozadie, Pötzsch je v tomto majster – opäť vytvoril mix faktov a fikcie, zasadil to celé do historickej reality a vy máte chuť veriť mu.

Autor má výbornú fantáziu a predstavivosť, jeho opisy sú vierohodné, prieskum precízny. Ale najmä – Oliver Pötzsch je perfektný rozprávač, ktorý si vás získa.

Vypočujte si úryvok.

Číta Boris Farkaš:

A pozor!

Oliver Pötzsch príde na novembrový knižný veľtrh Bibliotéka do Bratislavy, takže sa s ním môžete aj porozprávať a dať si podpísať knihy.

Milan Buno, knižný publicista

