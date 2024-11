Progresívci vyjadrujú nesúhlas s rušením Múzea židovskej kultúry, plánujú sa obrátiť na ministra cestovného ruchu Keketiho

Členovia hnutia Progresívne Slovensko (PS), poslanec parlamentu Richard Dubovický a poslankyňa mesta Prešov Janette Langová, vyjadrujú nesúhlas s rušením Múzea židovskej kultúry – Synagóg v Prešove.

História židovskej komunity

Progresívci sa vymedzili voči rozhodnutiu Ministerstva kultúry (MK) SR o zrušení múzea, upozornili, že predmetné múzeum funguje viac ako tri desaťročia a uchováva a prezentuje históriu židovskej komunity.

„V múzeu sa nachádzajú vzácne zbierky dokumentujúce život a tradície židovského obyvateľstva na Slovensku: liturgické predmety, ako sú tóry, svietniky a rituálne odevy, historické dokumenty, fotografie aj predmety každodenného života. Expozícia pripomína aj tragickú éru holokaustu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dejín Slovenska. Zánik múzea by znamenal stratu možnosti vidieť tieto unikátne exponáty,” zdôraznila Langová. Dodala, že Prešov by stratil časť svojej identity.

Otvorený list

Členovia PS sa plánujú otvoreným listom obrátiť na ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nom. SNS).

„Musíme zabrániť strate tohto dôležitého kultúrneho dedičstva. Ak by ministerstvu kultúry čo i len trochu záležalo na histórii a kultúre, múzeum by nerušili. Naopak, pracovali by na tom, aby toto dedičstvo zachovali pre budúce generácie,” uviedol Dubovický.