Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá pracovala na obnove Krásnej Hôrky, nemôže aktuálne komentovať priebeh procesu

SNM pred niekoľkými dňami informovalo, že spoločnosť požadovala vydanie neodkladného opatrenia súdom, na základe ktorého by sa SNM muselo zdržať odovzdania diela a poverenia vykonávaním prác tretej osobe.
Hrad Krásna Hôrka - 11. marec 2025
Hrad Krásna Hôrka (11. marec 2025). Foto: archívne, SITA/Katarína Lörincová.
Spoločnosť MBM-GROUP, a.s. nemôže vzhľadom na stále platnú Zmluvu o Dielo a prebiehajúce právne konania komentovať priebeh procesu. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka predstavenstva spoločnosti Alena Nováková, a to v súvislosti s tým, že Slovenské národné múzeum (SNM) pred niekoľkými dňami informovalo, že súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, a.s. na vydanie neodkladného opatrenia.

Vydanie neodkladného opatrenia súdom

„Môžeme len prehlásiť, že všetky kroky a procesy našej spoločnosti sú v súlade so zmluvou o dielo a nespôsobujú žiadne škody výstavbe Krásnej Hôrky ani z právneho ani z technického hľadiska,“ dodala Nováková.

SNM pred niekoľkými dňami informovalo, že spoločnosť požadovala vydanie neodkladného opatrenia súdom, na základe ktorého by sa SNM muselo zdržať odovzdania diela a poverenia vykonávaním prác tretej osobe. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany MBM-GROUP, a.s. prvostupňový súd zamietol v celom rozsahu.

Daný návrh bol reakciou spoločnosti na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri tohto roka. MBM-GROUP, a.s vykonávala práce na obnove dolného a stredného hradu a tiež v podhradí. Podľa doterajších zistení sú práce hotové na 80 percent, no SNM má za to, že spoločnosť porušila zmluvu.

Odovzdanie diela v súlade so zmluvou

„Podľa súdu pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého sa dožadovalo MBM-GROUP, a.s., absentuje podmienka bezprostredne hroziacej ujmy pre spoločnosť. Súd vo svojom uznesení uviedol, že spoločnosť MBM-GROUP, a.s. žiadnym spôsobom neosvedčila, že jej bezprostredne hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy, že by dochádzalo k porušovaniu alebo ohrozovaniu jej práv a oprávnených záujmov, alebo že by jej hrozila nenapraviteľná ujma,“ informovali z múzea.

Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová sa vyjadrila, že rozhodnutie súdu rešpektuje a považuje ho za spravodlivé. Súd tiež uviedol, že je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila odovzdanie diela v súlade so zmluvou.

Predajňová apelovala na spoločnosť, aby po tomto rozhodnutí súdu pristúpila k odovzdaniu diela a bola súčinná. Hrad vyhorel v marci v roku 2012 a jeho rekonštrukcia nie je ani po 13 rokoch od požiaru dokončená.

