Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá pracovala na obnove Krásnej Hôrky, nemôže aktuálne komentovať priebeh procesu

Spoločnosť MBM-GROUP, a.s. nemôže vzhľadom na stále platnú Zmluvu o Dielo a prebiehajúce právne konania komentovať priebeh procesu. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka predstavenstva spoločnosti Alena Nováková, a to v súvislosti s tým, že Slovenské národné múzeum (SNM) pred niekoľkými dňami informovalo, že súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, a.s. na vydanie neodkladného opatrenia.
Vydanie neodkladného opatrenia súdom
„Môžeme len prehlásiť, že všetky kroky a procesy našej spoločnosti sú v súlade so zmluvou o dielo a nespôsobujú žiadne škody výstavbe Krásnej Hôrky ani z právneho ani z technického hľadiska,“ dodala Nováková.
SNM pred niekoľkými dňami informovalo, že spoločnosť požadovala vydanie neodkladného opatrenia súdom, na základe ktorého by sa SNM muselo zdržať odovzdania diela a poverenia vykonávaním prác tretej osobe. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany MBM-GROUP, a.s. prvostupňový súd zamietol v celom rozsahu.
Daný návrh bol reakciou spoločnosti na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri tohto roka. MBM-GROUP, a.s vykonávala práce na obnove dolného a stredného hradu a tiež v podhradí. Podľa doterajších zistení sú práce hotové na 80 percent, no SNM má za to, že spoločnosť porušila zmluvu.
Odovzdanie diela v súlade so zmluvou
„Podľa súdu pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého sa dožadovalo MBM-GROUP, a.s., absentuje podmienka bezprostredne hroziacej ujmy pre spoločnosť. Súd vo svojom uznesení uviedol, že spoločnosť MBM-GROUP, a.s. žiadnym spôsobom neosvedčila, že jej bezprostredne hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy, že by dochádzalo k porušovaniu alebo ohrozovaniu jej práv a oprávnených záujmov, alebo že by jej hrozila nenapraviteľná ujma,“ informovali z múzea.
Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová sa vyjadrila, že rozhodnutie súdu rešpektuje a považuje ho za spravodlivé. Súd tiež uviedol, že je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila odovzdanie diela v súlade so zmluvou.
Predajňová apelovala na spoločnosť, aby po tomto rozhodnutí súdu pristúpila k odovzdaniu diela a bola súčinná. Hrad vyhorel v marci v roku 2012 a jeho rekonštrukcia nie je ani po 13 rokoch od požiaru dokončená.