SNM pristúpilo k ďalšiemu prepúšťaniu, platforma poukázala na alarmujúci spôsob ukončenia pracovného pomeru

V Slovenskom národnom múzeu (SNM) – Múzeá v Martine mali k 1. novembru prepustiť viacero odborníkov a odborníčok. Výpoveď mali dostať v nedeľu 2. novembra prostredníctvom e-mailu. Tvrdí to Platforma slobodného múzejníctva.
Nedeľný e-mail
„Po prvej vlne ,konsolidácie‘ z konca minulého roka pristúpilo Slovenské národné múzeum k ďalšiemu prepúšťaniu. K 31. októbru 2025 ukončilo pracovný pomer viacerým zamestnancom a zamestnankyniam, a to spôsobom, ktorý je alarmujúci a nehodný verejnej inštitúcie,“ uviedla platforma na sociálnej sieti s tým, že prepustení sa o zrušení pracovných miest dozvedeli prostredníctvom nedeľného e-mailu.
„Pracovné miesta im boli zrušené zo dňa na deň, bez osobného prerokovania, bez riadneho odovzdania agendy a bez akejkoľvek snahy o rešpektujúcu komunikáciu,“ tvrdí ďalej platforma. Ako priblížila, v Múzeu slovenskej dediny mala byť zrušená pozícia dokumentaristky – kustódky, kultúrno-propagačnej manažérky, kurátora agroexpozície, a tiež etnografa – kurátora.
Šimkovičová má so starostkou obce Čičmany spolupracovať pri výbere vstupného, nápad s turniketmi sa už dočkal kritiky – VIDEO, FOTO
Posledný menovaný by mal byť bývalý riaditeľ Múzeí v Martine. V Etnografickom múzeu ide o pozície lektorky – múzejnej pedagogičky, knihovníčky a kurátora – historika. Skončiť mali aj vedúca Oddelenia prezentácie a marketingu a kurátorka v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku.
„Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová vydala rozhodnutie o organizačnej zmene 30. októbra 2025, ktorým sa s účinnosťou od 1. novembra 2025 ruší viacero pracovných miest. Dotknutí zamestnanci dostali e-mail v nedeľu 2. novembra 2025, v ktorom im bolo oznámené, že od 1. novembra už nemajú prísť do práce. Zároveň im bolo oznámené, že počas výpovednej lehoty im budú plynúť prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Ich prístup do elektronického dochádzkového systému bol zablokovaný,“ uviedla Platforma slobodného múzejníctva.
Dramaturgička Alžbeta Lukáčová skončila v Štátnej opere, výpoveď dostala po 22 rokoch – FOTO
V predmetnom e-maili tiež malo byť uvedené, že osobné prerokovanie výpovede „nebolo možné zosúladiť“. Prepusteným zamestnancom bolo uložené, aby odovzdali všetku pracovnú agendu a zverené veci do 30. októbra 2025. Ide ale o termín ešte pred doručením samotného e-mailu, čiže spätne.
Vlna prepúšťania
Postup však zamestnancom znemožnil riadne odovzdať prácu či uzavrieť rozpracované úlohy. Pod správou malo byť podpísané personálne oddelenie SNM. Prerokovanie výpovedí by sa malo uskutočniť dodatočne.
Otvorená kultúra! a FPU slobodne podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad, žiadajú o vykonanie kontroly
„Je toto zachovanie odbornej kontinuity, stability kolektívu a generačného prepojenia skúseností, ktorým sa SNM chváli na svojom oficiálnom profile?“ spytuje sa Platforma slobodného múzejníctva. Múzeá podľa nej potrebujú rozvoj, inovácie a modernizáciu, ale aj stabilitu a kontinuitu. „Urýchlené zbavovanie sa odborníkov bez rešpektu a bez možnosti odovzdania skúseností túto kontinuitu ničí. A ohrozuje aj to, čo by malo byť pre každé národné múzeum samozrejmé – odbornosť, dôstojnosť a úcta k ľuďom, ktorí ho tvoria,“ uzavrela.
Šimkovičová odovzdala Ceny ministerky kultúry za rok 2024, vyzdvihla potrebu slobody v umení – FOTO
Platforma pred niekoľkými dňami poukázala na veľkú vlnu prepúšťania v múzeách. „Podľa dostupných informácií sa v rámci tzv. konsolidácie počíta s plošným znížením počtu zamestnancov a zamestnankýň o 10 percent,“ upozornila Platforma slobodného múzejníctva, ktorá takéto plošné redukovanie počtu pracovníkov považuje za mimoriadne nebezpečné. V tomto smere poukázala na to, že múzeá už v súčasnosti trpia nedostatkom personálu a financií.
„Vláda zároveň avizuje ďalšie vlny konsolidácie, ktoré môžu byť spojené s ďalším prepúšťaním. Platforma vyzýva múzeá, aby začali otvorene hovoriť o dopadoch konsolidácie na svoju odbornú činnosť – pretože ide o verejný záujem,“ napísala.