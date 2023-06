Muža obvineného z vyhrážania sa prezidentke Čaputovej a exministrovi Naďovi majú stíhať na slobode, rozhodol sudca

Peter P., obvinený v kauze vyhrážania sa prezidentke Zuzane Čaputovej a bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom v piatok sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I.

Dôvodom návrhu na väzbu bola podľa prokuratúry existencia obavy z pokračovania v trestnej činnosti obvineným. Sudca Ján Golian podľa vlastných slov zistil dôvody väzby u obvineného, nahradil ich však viacerými obmedzeniami.

Dôchodca oľutoval skutok

Dôvodom je podľa neho vyšší vek obžalovaného nad 70 rokov, ako aj fakt, že sa stará o osobu ešte vyššieho veku. Rovnako sa podľa neho obvinený k skutku priznal a oľutoval ho.

Medzi obmedzenia, ktoré sudca obvinenému uložil, patrí povinnosť odovzdať pas, zákaz vycestovať do zahraničia, zákaz vstúpiť do mesta Bratislava, ako aj do mesta Pezinok, zákaz priblížiť sa k poškodeným na menej ako 200 metrov alebo zákaz priblížiť sa k príbuzným poškodených. Rovnako bude monitorovaný elektronickým zariadením.

Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o veci bude v pondelok 11. júla rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Výhražné listy s nábojmi

Policajný vyšetrovateľ dotyčného obvinil pre pokračovací zločin vydierania v súbehu s pokračovacím prečinom nebezpečného vyhrážania a v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Dôvodom bolo posielanie výhražných listov s nábojmi bez textu a vydieracích listov dvom poškodeným osobám.

Polícia ešte v utorok 27. júna informovala, že Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci akcie Pepino podozrivého muža v trestnej veci prečinu nebezpečného vyhrážania, kde poškodenými sú prezidentka SR Zuzana Čaputová a bývalý minister obrany SR Jaroslav Naď.