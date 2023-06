Vlády za čias Fica podľa Naďa kšeftovali s armádnymi nehnuteľnosťami, na Blízky východ darovali aj tri milióny nábojov (video)

Robert Fico (Smer-SD) zámerne znižoval obranyschopnosť a bojaschopnosť slovenských ozbrojených síl a zdecimoval slovenskú armádu. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede bývalý minister obrany a podpredseda strany Demokrati Jaroslav Naď.

Ako pripomenul, jedným z výrokov Fica bolo, že vývoz munície a zbraní patriacich Ozbrojeným silám (OS) SR na Ukrajinu vyvoláva podozrenia z úmyselného znižovania bojaschopnosti OS SR.

Rozpredaný majetok za vlády Fica

Naď sa však domnieva, že sa tak dialo za vlády Fica a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Ako argumentáciu použil zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý za vlády Fica darovali alebo rozpredali. O tento dokument Naď požiadal Národnú radu SR cestou procedurálneho návrhu, ktorý zaviazal Ministerstvo obrany SR tento zoznam poskytnúť.

Naď tvrdí, že tento dokument nie je však kompletný, pretože niektoré z údajov chýbajú, prípadne boli skartované, a teda nie sú dohľadateľné.

Ako z dokumentu vyplynulo, za vlády Fica bolo od roku 2006 darovaných do Afganistanu, Iraku a Konga tri milióny kusov nábojov, 45-tisíc kusov munície do húfnic, viac ako 600 guľometov, viac ako 100 protiprachových systémov, 24 húfnic, takmer osemsto pištolí, 24,5-tisíc kusov výstroje pre vojaka a dva kusy pojazdných dielní.

Kšefty s armádnymi nehnuteľnosťami

„Kompenzácia pre SR bola nula eur. Slovenská republika nedostala nič za to, že rozdala zo zásob OS SR túto techniku,“ vysvetlil Naď a pre porovnanie s vládou Eduarda Hegera (Demokrati) uviedol, že za pomoc na Ukrajine a dodanie systému S-300, BVP-1, lietadiel Mig-29, ručných zbraní a munície, výstroje, balistických viest, stravy, elektrocentrály, paliva, zimného oblečenia a diek, Slovensko dostalo kompenzáciu v hodnote viac ako jednu miliardu eur.

Ako Naď ďalej doplnil, Smer kšeftoval aj s armádnymi nehnuteľnosťami. Spomenul napríklad Zemplínsku Šíravu. „Rozpredané bungalovy a chaty. Bola to najobľúbenejšia vojenská zotavovňa. Čo sme so Šíravou spravili my? V týchto dňoch sa bude odovzdávať hotová projektová dokumentácia a bude sa súťažiť o zhotoviteľa na komplexnú opravu za približne 20 miliónov eur,“ vysvetlil bývalý šéf rezortu obrany.

Hlboký prepad rozpočtu

Ďalej spomenul rozpredané pozemky v Tatrách, pričom zdôraznil, že boli predané za výrazne nižšiu cenu, než boli znalecké posudky.

„Na Mokradi, kde bola vojenská základňa, predali čističku odpadových vôd a zdroj vody. Ako má fungovať základňa? Teraz ju dávame znovu dokopy, musíme tam vŕtať studne a musíme urobiť čističky, lebo to rozpredali,“ dodal Naď a na záver uviedol, že rozpočet za vlády Fica zažil hlboký prepad. V roku 2019 išlo 500-tisíc na opravu bojovej techniky, minulý rok to bolo takmer päť miliónov a tohto roku to bude do siedmich miliónov. „Osemnásobne sme zvýšili aj investície do infraštruktúry,“ uzavrel Naď.