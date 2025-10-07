Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät

Podľa polície boli kone zle živené, nenaučené na kontakt s ľuďmi, s prerastenými kopytami a rôznymi poraneniami, ako aj parazitmi na tele.
Zanedbané kone
Zanedbané kone v rozpadnutej maštali. Foto: www.facebook.com
Vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru obvinil 77-ročného muža z obce Veľký Ďur v okrese Levice za prečin zanedbania starostlivosti o zviera.

Muž podľa zistení polície v Závadke v okrese Brezno v rozpadnutej maštali a na neoplotenom pozemku choval 20 koní bez pravidelného prístupu ku krmivu a vode a bez riadnej veterinárnej starostlivosti, čím im spôsobil dlhodobé a trvalé poškodenie zdravia.

Obvinený choval kone bez plemennej príslušnosti, rôzneho veku a pohlavia, v nevyhovujúcich podmienkach, pričom všetky mali povrchové zranenia. Podľa polície boli kone zle živené, nenaučené na kontakt s ľuďmi, s prerastenými kopytami a rôznymi poraneniami, ako aj parazitmi na tele.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, všetkých 20 koní majiteľovi odobratých Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Banská Bystrica koncom júna 2025. Okrem toho boli v priestoroch maštale, na pozemku a v rieke v blízkosti pozemku nájdené tri kadávre žriebät v značnom štádiu rozkladu. Kostrový pozostatok jedného z nich bol povrazom na prednej končatine priviazaný o strom.

Obvinený podľa vyšetrovateľa konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

