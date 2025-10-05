Športová hala v trnavskej Modranke je opäť bezpečná, sršne zlikvidovala deratizačná firma

Mestské služby mesta Trnava pôvodne informovali o výskyte sršňa ázijského, čím vystrašili hlavne včelárov. Za mylnú informáciu sa ospravedlnili.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Sršeň, Trnava
Foto: SITA/Pavol Machovič.
Trnava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Trnava

Športovú halu v Areáli zdravia v Trnavskej mestskej časti Modranka po vynútenej prestávke opäť sprístupnia pre športovanie verejnosti v pondelok 6. októbra. Halu uzatvorili vo štvrtok pre inváziu sršňov, ktorí sa dostali cez fasádu až do vnútra a ohrozovali ľudí.

Mestské služby mesta Trnava pôvodne informovali o výskyte sršňa ázijského, čím vystrašili hlavne včelárov. Po konzultácii so Štátnou ochranou prírody SR spresnili, že išlo o sršňa obyčajného, ktorého výskyt je pomerne bežný. Riaditeľka mestskej organizácie Andrea Tomašovičová sa za mylnú informáciu ospravedlnila.

Pôvodne prišli sršňov likvidovať hasiči, pre obrovské množstvo jedincov v stene musela situáciu riešiť špecializovaná deratizačná firma. Po jej zásahu bola celá komunita sršňov zlikvidovaná a hala je tak pre športujúcu verejnosť bezpečná.

Veľkú športovú halu v Areáli zdravia v Modranke využívajú futbalisti, hádzanári, florbalisti a aj ďalší športovci.

Viac k osobe: Andrea Tomašovičová
Firmy a inštitúcie: Mestské služby mesta Trnava
Okruhy tém: Športová hala
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk