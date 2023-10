Muž šoféroval v čase zadržania vodičského preukazu, policajti uňho našli aj vrecúško s neznámou bielou látkou

Plastové vrecúško s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky zaistili policajti u vodiča, ktorého zadržali po naháňačke v sobotu 7. októbra podvečer v Košiciach.

Mal zadržaný vodičský preukaz

Ako ďalej informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, 25-ročná spolujazdkyňa zadržaného tiež dobrovoľne vydala dve plastové vrecúška a jednu plastovú nádobu s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky. Zadržaný vodič navyše šoféroval v čase zadržania vodičského preukazu.

„Počas výkonu služby spozorovali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Sever vozidlo Volkswagen Touareg, jazdiace v smere od Triedy KVP na Watsonovu ulicu. O vodičovi vozidla mali vďaka výbornej miestnej a osobnej znalosti vedomosť, že má zadržaný vodičský preukaz. Policajti sa preto rozhodli toto vozidlo zastaviť, vodič však ani na opakované výzvy, aby vozidlo zastavil, nereagoval, namiesto toho ‚dupol na plyn‘ a s autom začal unikať smerom z Watsonovej ulice na Hlinkovu ulicu,“ uviedla Ivanová.

Nerešpektoval značenie

Na križovatke ulíc Hlinkova a Národná trieda vodič podľa hovorkyne nerešpektoval svetelné dopravné značenie „Stoj“ a ohrozil tak ostatných účastníkov cestnej premávky.

„Ďalej pokračoval v jazde, z Hlinkovej ulice odbočil na Prešovskú cestu, a rútil sa vysokou rýchlosťou smerom do centra mesta. Na križovatke ulíc Palackého a Protifašistických bojovníkov chcel obísť vozidlá, ktoré v tom čase stáli na križovatke, preto s autom vyšiel na chodník, a tak priamo ohrozil život a zdravie nielen chodcov, ale aj iných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa tam v tom čase nachádzali,“ uviedla Ivanová.

Narazil do auta

Ani spomenuté okolnosti však podľa hovorkyne vodiča neprinútilo auto zastaviť a niekoľko policajných hliadok, ktoré ho prenasledovali, sa snažil zmiasť.

„Po tom, čo odbočil na Bajzovu ulicu, pokračoval po Krivej ulici, následne sa opäť vrátil na Palackého ulicu, tam odbočil na Jantárovú ulicu, a tak na Požiarnickú ulicu. Z Južnej triedy potom zabočil na ulicu Milosrdenstva, kde narazil do obrubníka, no aj napriek tomu v jazde ďalej pokračoval. Na Slnečnej ulici sa len tak tak vyhol nárazu do stromu, namiesto neho však narazil do tam zaparkovaného vozidla zn. BMW,“ povedala Ivanová.

Pokus o útek

Následne podľa nej vodič vyskočil z vozidla, no útek z miesta, na ktorý sa dal, sa mu nepodaril, pretože rovno „padol do náručia“ hliadke pohotovostnej motorizovanej jednotky.

„Aj tu sa im snažil vymaniť, kládol aktívny odpor, policajti ho však za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali,“ dodala Ivanová.

Dodala, že z unikajúceho vozidla vystúpila aj osoba ženského pohlavia, ktorá keď zbadala toľko policajných hliadok pokope, chcela nastúpiť naspäť do auta. Policajti však aj túto osobu za pomoci donucovacích prostriedkov zadržali.