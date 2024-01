Muž sa vyhrážal svojej matke zabitím, políciu privolal sám

Poverený príslušník policajného zboru z Nemšovej vzniesol obvinenie 37-ročnému mužovi pre prečin nebezpečného vyhrážania. Ako informuje trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, opitý muž v obci Dolná Súča žiadal od svojej 62-ročnej matky peniaze na ďalší alkohol a keď mu ich odmietla dať, bol agresívny a vyhrážal sa jej zabitím.

V kuchyni vzal do ruky kuchynský nôž, vyšiel von, kde v zúrivosti ďalej s nožom pred sebou manipuloval, vykrikoval vulgarizmy a udieral s ním do bránky. Následne sa presunul do blízkeho opusteného starého domu, pričom matka išla za ním.

„V jednej z miestností ako držal v ruke nôž sa matke vyhrážal a predmetný nôž zapichol do podlahy. Potom obvinený sám zavolal hliadku polície, ktorej sa priznal, že chcel matku napadnúť nožom,“ uviedla polícia.

Hliadka muža zadržala a bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník z Nemšovej spracoval aj podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.