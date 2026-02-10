Muž na Ukrajine zabil v centre pre vysídlených päť ľudí sekerou a kladivom

Sedemdesiatdvaročný muž v zariadení pre vnútorne vysídlené osoby v Rivnenskej oblasti na západe Ukrajiny zabil sekerou a kladivom päť ľudí. Informovala o tom v utorok polícia.
Motív útoku nie je jasný, ale polícia uviedla, že išlo o „domáci konflikt“, ktorý „vyústil do bitky“.„Počas potýčky muž zaútočil na piatich ľudí kladivom a sekerou,“ uviedli policajti na sociálnych sieťach. Incident sa stal v utorok v skorých ranných hodinách.
„Na následky zranení zomrelo na mieste päť ľudí. Išlo o dvoch mužov vo veku 60 a 68 rokov, dve ženy vo veku 81 a 78 rokov z Doneckej oblasti a 56-ročného muža z Kirovohradskej oblasti,“ oznámila polícia.
Zábery, ktoré zverejnila polícia, ukazujú veľkú dieru vo dverách vedúcich do jednej z izieb a stopy krvi na sekere aj na podlahe budovy. Podozrivého, ktorý je utečencom z Doneckej oblasti, zadržali a začali vyšetrovanie pre podozrenie z úkladnej vraždy, uviedla kancelária generálneho prokurátora.