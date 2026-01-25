Zohavené telo ženy našli v odpadkovom kontajneri

V Istanbule objavili v noci na nedeľu v odpadkovom kontajneri zohavené telo ženy bez hlavy a s odrezanými nohami. Telo objavil muž, ktorý zbieral papier na recykláciu. Informovala o tom v nedeľu turecká tlačová agentúra DHA.
Vyšetrovatelia obeť identifikovali ako 37-ročnú občianku Uzbekistanu. Pri prezeraní záznamov z bezpečnostných kamier spozorovali dvoch mužov, ktorí pri inom kontajneri vyhodili kufor. Zatiaľ nebolo jasné, čo sa v ňom nachádzalo. O niekoľko hodín neskôr polícia na istanbulskom letisku zadržala dvoch podozrivých, ktorí sú občanmi Uzbekistanu, pri pokuse opustiť krajinu, uviedla agentúra DHA. Neskôr policajti zadržali aj tretieho podozrivého.
Organizácie na ochranu práv žien vyjadrili pobúrenie a vyzvali na protestné pochody v Istanbule a Ankare, na ktorých budú žiadať, aby úrady prijali opatrenia proti femicídam. Organizácia We Will Stop Femicides zaznamenala, že v Turecku vlani muži zabili 294 žien a ďalších 297 žien našli mŕtvych za podozrivých okolností. Krajina nezhromažďuje oficiálne údaje o femicídach.