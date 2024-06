Strelec na Fica nebol hospitalizovaný na psychiatrii, Para považuje takéto tvrdenia za znevažovanie premiéra ako obete (video)

Nie je pravda, že by Juraj C., ktorý je obvinený z pokusu zavraždiť predsedu vlády Roberta Fica, bol hospitalizovaný na psychiatrii. Na tlačovej konferencii to v pondelok povedal Ficov poradca a advokát Marek Para. Takéto tvrdenia, ktoré sa objavili v médiách, podľa Paru znevažujú Fica ako obeť politického a teroristického trestného činu.

„Je úplne bežné, že človek je umiestnený v určitom režime, ktorý, samozrejme, neponúka každý výkon väzby, kde ho chránia predtým, aby sa sám nepoškodzoval,“ povedal Para na margo väzobného stíhania Juraja C.

Pokiaľ ide o samotného Fica, ten je podľa advokáta obeťou politického terorizmu.

„Robert Fica, tak, ako to vnímam ja z právneho hľadiska, nie je obeťou nejakého jedného človeka. On je obeťou určitého prostredia, určitej skupiny, ktorá systematicky začala zneužívať prostriedky trestného práva na boj s Robertom Ficom. Na to, aby ho fyzicky odstavili,“ skonštatoval Para.