Korupčná organizácia získala cez ukrajinský Energoatom sto miliónov dolárov, vyhlásili vyšetrovatelia

Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) oznámil, že vykonal rozsiahle razie v energetickom sektore krajiny. Úrad uviedol, že po 15-mesačnom vyšetrovaní v spolupráci so Špecializovanou prokuratúrou pre boj proti korupcii bolo vykonaných 70 prehliadok. NABU vyhlásil, že odhalil „zločineckú organizáciu na vysokej úrovni“ založenú na zabezpečovaní provízií zo zmlúv, ktoré uzatváral dodávateľ jadrovej energie Energoatom.
Úrad zverejnil zvukové nahrávky obvinených, ktorí diskutovali o tejto schéme. Dodal, že operáciou na pranie špinavých peňazí, ktorá bola zriadená na presmerovanie výnosov, prešlo približne 100 miliónov dolárov.
Zelenskyj: Musia byť vynesené rozsudky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že všetky opatrenia proti korupcii sú „veľmi potrebné“. „Transparentnosť v spoločnosti (Energoatom) je prioritou,“ vyhlásil ukrajinský líder. „Musia byť vynesené rozsudky. A vládni úradníci musia spolupracovať s NABU a orgánmi činnými v trestnom konaní,“ dodal. Energoatom potvrdil vykonanie prehliadky a uviedol, že spolupracuje s vyšetrovateľmi.
Ukrajinské médiá informovali, že do schémy bol zapojený blízky Zelenského spojenec Timur Mindič, spolumajiteľ produkčného štúdia Kvartal 95.
Hnev verejnosti
Obvinenia z odčerpávania finančných prostriedkov z energetického priemyslu v čase neúprosných ruských útokov a rozsiahleho nedostatku energie vyvolali hnev verejnosti. „Dnešná vojna nie je len na fronte. Je to aj vojna v rámci systému, medzi tými, ktorí chcú zmenu, a tými, ktorí chcú všetko zakryť peniazmi a mlčaním,“ uviedla na sociálnych sieťach protikorupčná aktivistka Martyna Boguslavecová.