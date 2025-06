Muž dobodal na smrť ženu v areáli cirkevnej školy v Rožňave, polícia vyšetruje zločin vraždy

K tragickej udalosti došlo v pondelok popoludní v areáli Evanjelickej cirkevnej základnej školy v Rožňave. Muž tu dobodal ženu, ktorá zomrela. Páchateľa bezprostredne po čine zadržala polícia.

„Nateraz môžem potvrdiť, že dnes popoludní prijala polícia oznámenie, že v meste Rožňava došlo k fyzickej potýčke medzi mužom a ženou, ktorá skončila bodnutím ženy do oblasti brucha a hrudnej časti. Podozrivá osoba, ktorá sa mala skutku dopustiť, z miesta odišla, krátko na to však bola zadržaná,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Zranenú ženu transportovali záchranári do nemocnice, zraneniam však počas prevozu podľahla.

Polícia bližšie informácie neposkytla

„Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V súčasnej dobe prebiehajú potrebné procesné úkony, preto bližšie ani podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť,“ dodala hovorkyňa.

Podľa informácií denníka Plus jeden deň je páchateľom muž, ktorý už bol v minulosti súdne trestaný. Žena, ktorú zabil, bola jeho manželka a všetko údajne videl ich osemročný syn.

Minister Drucker vyjadril sústrasť

K útoku sa už vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). „S hlbokým zármutkom som prijal správu o útoku muža v areáli Evanjelickej základnej školy v Rožňave, pri ktorom tragicky zahynula žena. Tento čin považujem za mimoriadne odsúdeniahodný. Odohral sa na mieste, ktoré má byť pre deti a ich rodiny predovšetkým symbolom bezpečia a dôvery,“ uviedol.

V mene celého rezortu školstva vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým, ako aj podporu žiakom a zamestnancom školy, ktorých táto tragédia zasiahla. „Sme pripravení poskytnúť škole aj zriaďovateľovi psychologickú pomoc a podporu pre zvládanie následkov tejto náročnej situácie,“ dodal.