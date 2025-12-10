Musia dobre brániť a mať strelecký deň. Levice sa predstavia v nedobytnej gréckej pevnosti

Grécky basketbalový tím AEK Atény je favorit nielen F-skupiny, ale celej Ligy majstrov.
Jeho Sunel Aréna pripomína nedobytnú pevnosť, keďže domáce mužstvo v nej prehralo iba jeden z posledných 12 zápasov v Lige majstrov. Bolo to vlani v semifinále so španielskym tímom Unicaja Málaga.
Pevnosť v Aténach
A práve v tejto basketbalovej pevnosti sa v stredu večer od 18.30 h predstavia hráči slovenského šampióna Patrioti Levice. Tí prileteli do Atén v utorok krátko pred obedom.
„Výprava sa ubytovala v hoteli Avenue a podvečer si hráči otestovali palubovku Sunel arény. Viac ako deväťtisícová aréna bola počas letnej olympiády v roku 2004 dejiskom súťaží v zápasení. Očakáva sa trojtisícová návšteva,“ napísal web Patriotov.
Zatiaľ suverénni Gréci
AEK zatiaľ kráča v Lige majstrov suverénne, s bilanciou 4-0 je na 1. mieste a v stredu chce definitívne spečatiť prvenstvo v F-skupine.
Jedinýkrát sa Gréci obávali o výsledok práve proti Leviciam, keď v bratislavskej Gopass Aréne zvíťazili 71:69. A to môžu byť radi, že do koša nepadla posledná strela zápasu z ruky rozohrávača Levíc Aatuho Kivimäkiho.
Obaja prehrali
Levice pred pár dňami utrpeli prvú prehru v novej sezóne najvyššej domácej súťaže, keď doma podľahli Komárnu (88:92). Aj AEK počas minulého víkendu prehral – na palubovke euroligového Olympiakosu 93:100.
Pozitívna správa pre Patriotov je to, že do zápasového diania sa vrátila dvojica Novak Musič – Patrik Pažický. Mimo hry je aktuálne stále Kivimäki a tiež Alex Krajčovič, ktorého trápi zranenie chodidla.
Veľká výzva
„Musíme dobre brániť a v útoku mať dobrý strelecký deň. Pre nás je to veľká výzva, hrať Ligu majstrov proti takýmto tímom. Tešíme sa na to. Vieme, že sa tam chystá aj veľa našich fanúšikov. Bude to pre náš klub veľký zážitok. Nie sme favoriti, ale pobijeme sa o dobrý výsledok,“ povedal pred zápasom kapitán Boris Bojanovský, cituje ho web patriotilevice.sk