Basketbalový sviatok v Bratislave! Na Levice čaká grécky gigant AEK Atény - VIDEO

Historicky prvé víťazstvo už dosiahli, ale prvý domáci zápas ich ešte len čaká. A dočkajú sa už v utorok, aj keď nie na tradičnej domácej pôde v Leviciach, ale v Bratislave.
Basketbaloví Patrioti Levice odohrajú od 18.00 h v Gopass aréne celkovo tretí, ale prvý domáci duel skupinovej fázy v Lige majstrov.
Ich súperom bude slávny grécky klub a aktuálny líder gréckej najvyššej súťaže AEK Atény. Zápas je vypredaný a podľa webovej stránke Patriotov na hostí bude čakať žlto-zelené peklo.
Už zdolali aj veľké tímy
Patrioti odohrali v minulej sezóne EP FIBA skvelé zápasy proti španielskej Zaragoze aj tureckému Bursasporu. Oboch veľkých súperov dokonca aj zdolali. Teraz bude proti ním stáť ešte vyššia kvalita.
„Kiežby sme to mohli potom po zápase porovnávať. Ťažko sa to dopredu odhaduje. To boli iné tímy, my sme mali iné zloženie. Budeme bojovať, a uvidíme, ako sa ten zápas vyvinie,“ povedal tréner Levičanov Michal Madzin na webe patriotilevice.sk.
Zatiaľ iba jedna prehra
V tejto sezóne svojich zverencov zatiaľ doviedol k trom víťazstvám na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov v Bulharsku a neskôr aj k senzačnému triumfu už v F-skupine na palubovke lotyšského tímu VEF Riga (92:73).
Predtým vo svojej premiére v skupinovej fáze LM Levice nestačili na maďarský Szolnok v jeho domácom prostredí 54:84. Okrem toho si Patrioti zapísali aj päť výhier z úvodných piatich zápasov novej sezóny v Tipos SBL, ale Atény budú popri tom všetkom absolútny vrchol.
História aj súčasnosť
AEK je jeden z troch najlepších gréckych klubov histórie aj súčasnosti. Osemnásobný grécky majster je víťaz Ligy majstrov (2018) aj Interkontinentálneho pohára FIBA (2019). Tento klub v minulej sezóne obsadil v Lige majstrov 3.miesto a rovnako tretí skončil aj v domácej súťaži.
Prehliadka hráčov NBA a Euroligy
Aktuálnu má AEK bilanciu v domácej lige 4-0 a v Lige majstrov 2-0. Aténčania majú v tíme dve litovské hviezdy: Mindaugasa Kuzminskasa a Lukasa Lekaviciusa. Prvý odohral 68 zápasov v NBA za New York Knicks, v Eurolige hral niekoľko sezón za Žalgiris Kaunas, Malagu, či Miláno.
Druhý má za sebou šesť euroligových sezón v drese Žalgiris Kaunas. V tíme je aj Američan RaiQuan Gray (v minulosti aj San Antonio Spurs) a Gabončan Chris Silva. Ten si zahral aj v tímoch NBA Miami Heat, Minnesota Timberwolves a Dallas Mavericks. Do tretice Frank Bartley bol v drese Trieste v sezóne 2022/23 najlepším strelcom talianskej Serie A.
Veľké lákadlo
„Je to gigant, veľká značka v Európe. Tím, ktorý je aktuálne na 1. mieste gréckej ligy, spolu s Olympiakosom bez prehry, to hovorí o veľkej kvalite. Množstvo reprezentantov, obrovské množstvo skúseností z najťažších možných súťaží sveta. Vieme, čo nás čaká, bude to veľké lákadlo pre nás všetkých,“ skonštatoval Madzin.