Museli sme bojovať všetci spolu až do konca, zhodnotil Gajan výhru nad Švajčiarmi (video+foto)

Slováci zdolali v stredajšom zápase na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu Švajčiarov 3:0 a po dvoch odohraných dueloch sú so šiestimi bodmi na čele B-skupiny. Slovenskí reprezentanti majú vo štvrtok na MS hráčov do 20 rokov vo Švédsku voľný deň. V piatok ich čaká súboj proti Nórom.

Spoluhráčom svojím výkonom pomohol

Výraznou oporou slovenskej reprezentácie na turnaji na severe Európy je zatiaľ brankár Adam Gajan, ktorý odchytal oba doterajšie zápasy Slovákov na MSJ. Po dvoch inkasovaných góloch v zápase s Českom, v stredu nepustil za svoj chrbát ani jednu z 36 striel súpera.

„Cítil som sa super. V úvodných desiatich minútach som sa pomalšie rozbiehal, nohy boli ťažšie po predchádzajúcom zápase, ale potom som sa to toho dostal a naozaj som rád, že som chalanom aj svojim výkonom trocha pomohol,“ zhodnotil 19-ročný brankár vo videorozhovore pre hockeyslovakia.sk.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Aktívny štýl hokeja produkovaný mladými Švajčiarmi viacerých zaskočil, veď Helvéti mali v zápase až o 16 striel viac ako zverenci trénera Ivana Feneša.

„Bol to super tímový výkon. Druhý a tretí gól sme dali až do prázdnej bránky, takže to bol boj až do konca. Museli sme bojovať všetci spolu. Bolo tam veľa zblokovaných striel do hráčov, čo znamená, že mi veľmi pomohli proti kvalitnému súperovi,“ dodal rodák z Popradu, ktorý hráva v americkej juniorskej súťaži USHL.

Hráči musia zostať pokorní

Slovenská brankárska jednotka vníma fakt, že vstup do turnaja možno považovať za vydarený. Maximálny počet bodov z dvoch zápasov, čo sa mladým Slovákom stalo len druhýkrát v histórii, je toho dôkazom.

„Musíme zostať pokorní a pevne stáť nohami na zemi. Šampionát ešte ani zďaleka nie je na konci. Kľúčové zápasy ešte len prídu,“ triezvo poznamenal brankár draftovaný v tomto roku Chicagom Blackhawks z 35. miesta.

Adam Gajan je jedným z troch brankárov, ktorým sa zatiaľ na MSJ vo Švédsku podarilo zaznamenať čisté konto. Švéd Hugo Hävelid to dokázal pri výhre 6:0 nad Lotyšskom a Kanaďan Mathis Rousseau pri triumfe 10:0 rovnako nad Lotyšmi.

Gajan dostal pochvalu trénera

„Čo k tomu dodať, nula je na jeho konte a zatiaľ je hviezdou turnaja. Ukázal viaceré skvelé zákroky a veľmi sa tešíme z jeho aktuálnej formy,“ poznamenal na adresu Gajana na webe SZĽH reprezentačný kouč Ivan Feneš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Adam Gajan, sa prezentoval fantastickými výkonmi už na minuloročných MSJ v kanadskom Halifaxe. Direktoriát IIHF ho vtedy vyhlásil za najlepšieho brankára turnaja.

Vlani mal po štyroch odchytaných dueloch na turnaji úspešnosť zákrokov na úrovni 93,59 %. Teraz sa v rovnakom štatistickom ukazovateli po zápasoch s Českom a Švajčiarskom drží na úrovni 96,92%.

Piatkový súboj s reprezentantmi Nórska sa hrá v Göteborgu opäť na pravé poludnie.