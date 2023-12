Je to motivujúce víťazstvo, ale treba zostať pri zemi, hovorí tréner Feneš po triumfe nad Českom (video)

Slovenskí hokejoví reprezentanti majú za sebou úspešný vstup do majstrovstiev sveta do 20 rokov vo švédskom Göteborgu. V aréne Frölundaborg mladí Slováci zdolali Čechov 6:2 po zlepšenom výkone v druhej polovici zápasu. Za najlepšieho slovenského hráča zápasu zvolili útočníka Serváca Petrovského, autora dvoch gólov a asistencie.

Päť gólov v tretej tretine

Slovákom nevyšiel úvod, keďže Česi skórovali z prvej akcie už po 61 sekundách. Dominik Rymon vyťažil z výbornej prihrávky Ondřeja Bechera a Česi viedli. Ďalší gól strelili obhajcovia striebra z MSJ 2023 až v 52. min za stavu 1:5, keďže Slováci sa od druhej a najmä v tretej tretine výrazne zlepšili.

Na začiatku druhej tretiny Servác Petrovský využil presilovú hru. Na jej konci nachytal Peter Repčík českého brankára Michaela Hrabala nepripraveného a preklopil vedenie na slovenskú stranu. Zatiaľ čo dovtedy bol zápas viac-menej vyrovnaný, od tretej tretiny sa všetko zmenilo.

V rozpätí presne štyroch minút od 42. do 46. min Samuel Honzek, Boris Žabka a druhým gólom v zápase Petrovský zvýšili z 2:1 na 5:1 a prakticky predčasne rozhodli. Netradičný strelec obranca Žabka navyše skóroval v oslabení a za stavu 5:1 ešte Repčík nepremenil trestné strieľanie. Potom síce Česi v 52. min vďaka Matyášovi Šapovalivovi znížili na 2:5, ale prakticky z protiútoku obranca Maxim Štrbák pridal šiesty slovenský gól a na to už českí hráči nenašli odpoveď.

Zlepšená hra od druhej tretiny

Zverenci trénera Ivana Feneša vyhrali úvodný svoj zápas na MSJ po troch rokoch. V edícii 2020 zdolali na úvod Švajčiarov 1:0, ale vtedy to bolo ich jediné víťazstvo na celom turnaji. Teraz majú vyššie ambície. Už v stredu 27. 12. od 12.00 h pokračujú slovenskí hokejisti na MSJ zápasom proti Švajčiarom.

„Ukázali sme, že vieme hrať ako tím. Aj keď sme dostali prvý gól, vrátili sme sa do zápasu a dokázali zvíťaziť. Som šťastný aj zo svojho gólu, ktorý bol jeden z kľúčových momentov. Pri trestnom strieľaní bol ich brankár trochu šťastlivec, ale nevadí. Dôležité je naše víťazstvo,“ povedal útočník Peter Repčík pre JOJ Šport. „Odrazil sa mi puk, vystrelil som a konečne som dal gól v tejto sezóne. Určite ma to v šatni niečo bude stáť, ale som vďačný najmä za naše víťazstvo,“ uviedol ďalší zo slovenských strelcov Boris Žabka.

Tréner Feneš v prvej reakcii vyzdvihol zlepšenú hru svojho tímu od druhej tretiny. „Každý chce vyhrať prvý zápas na turnaji a nám sa to podarilo. Je to motivujúce víťazstvo, ale treba zostať pri zemi. Úvod zápasu bol pre nás trochu náročný, ale od druhej tretiny sme ukázali, čo tento tím má v sebe. Boli to príjemné chvíle, keď naše góly padali rýchlo po sebe, robili sme dobré rozhodnutia smerom dopredu, ale v defenzíve treba ešte veľa vecí zlepšiť. Teraz už nemyslíme na nič iné, ako na najbližší zápas proti Švajčiarom,“ zhodnotil Feneš pre JOJ Šport.