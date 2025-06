Musel tie sračky dostať zo seba! Haliburton tvrdo pracoval a potom prišlo niečo, čo mu nedáva zmysel - FOTO

Najhoršie podozrenie sa potvrdilo. Americký basketbalista Tyrese Haliburton má roztrhnutú achilovku a ohrozenú budúcu sezónu.

Haliburton doviedol tím Indiana Pacers až do finále NBA, ale rozhodujúci krok jemu ani jeho spoluhráčom z Indianapolisu nevyšiel.

Zranenie aj prehra

Siedmy finálový duel na palubovke Oklahoma City Thunder prehrali hostia 91:103 aj preto, že ich líder Haliburton musel odstúpiť pre bolestivé zranenie nohy už po pár minútach v prvej štvrtine.

Po ňom ho televízne kamery ukázali, ako sa podopiera o barly a utišuje sklamaných spoluhráčov na ceste do šatne.

„Pondelkové röntgenové vyšetrenie potvrdilo, že Haliburton si natrhol pravú achillovu šľachu. Operácia je naplánovaná čoskoro v Nemocnici pre špeciálnu chirurgiu v New Yorku,“ uviedol tím Indiana Pacers vo vyhlásení.

Jeho noha je mŕtva

Medzitým už 196 cm vysoký rozohrávač Pacers absolvoval chirurgický zákrok a zatiaľ sa z toho, čo sa stalo, nevie poriadne spamätať.

„Slovami ani neviem vyjadriť šok, ktorý som zažil. Celý život som pracoval na tom, aby som zažil takýto moment, teda zahrať si v siedmom zápase finálovej série o titul. A ako sa to celé skončilo? Nedáva mi to zmysel. Neviem, koľkokrát mi ľudia zaželajú, aby som sa vrátil silnejší. Je to také klišé… Moja noha je ako mŕtva. Musím však vypustiť všetky tie sračky zo seba, aby som sa cítil lepšie,“ napísal Haliburton na sociálnej platforme X.

Tréner je optimista

Tréner Rick Carlisle verí, že keď sa Haliburton uzdraví, bude rovnako dobrý – nech to bude kdekoľvek a kedykoľvek.

„Nemám presné lekárske informácie o tom, čo sa stalo, čo sa mohlo alebo nemuselo stať. Trhá nám to však srdcia. Ale vráti sa včas a verím, že sa úplne uzdraví,“ vravel Carlisle krátko po prehratom poslednom zápase sezóny, cituje ho web The Athletic.

Bojovali aj bez neho

Haliburton na začiatku zápasu číslo 7 pohrozil domácim hráčom troma úspešnými trojkami, lenže potom pri pokuse o streľbu padol na palubovku a keď sa z nej zdvihol, bolo jasné, že v zápase už nebude pokračovať.

„Museli sme ďalej bojovať aj bez neho, hoci to bolo ťažké. Chceli sme, aby bola Indiana hrdá, aby boli naši fanúšikovia hrdí. Priznávam však, že je ťažké pozerať sa do budúcnosti po takejto prehre,“ povedal trojnásobný účastník All-Star zápasov Pascal Siakam.