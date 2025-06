Oklahoma City je prvýkrát šampiónom NBA! Líder Indiany sa zranil a zostal o barlách - VIDEO

Až 22. júna sa tento rok uzavrela jedna z najdlhších sezón NBA. Na jej konci sa tešia basketbalisti Oklahoma City Thunder z prvého titulu.

Rozhodol o tom až siedmy duel finále play-off, v ktorom Oklahoma doma zdolala Indianu 103:91 (47:48) a sériu ovládla 4:3 na zápasy.

Dominantný v zápase číslo 7 rovnako ako v celej sezóne aj play-off bol Shai Gilgeous-Alexander. Dvadsaťšesťročný Kanaďan s nevyčerpateľnou energiou a presnou rukou nastrieľal do koša Indiany 29 bodov a pridal aj 12 asistencií. V siedmich zápasoch finálovej série dosiahol bodový priemer 30,3 a právom sa stal Najužitočnejším hráčom finále (MVP).

Dve Ceny MVP pre Shaia

A keďže predtým prevzal aj Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča sezóny, stal sa len štvrtým hráčom histórie NBA, ktorý k dvom cenám MVP pridal aj ligový titul a honor najlepšieho strelca. Pred ním sa to podarilo iba štyrikrát Michaelovi Jordanovi, raz Kareemovu Abdulovi-Jabbarovi a raz aj Shaquilleovi O’Nealovi.

Hodiny, momenty a emócie

„Zdá sa, že to ani nie je realita. Toľko odpracovaných hodín, toľko dôležitých momentov a toľko emócií. K tomu veľa prebdených nocí, keď som už neveril a potom zasa krásne večery, keď som po víťazstvách opäť uveril. Je to úžasná tímová práca a je len ťažké uveriť tomu, že sme sa dostali úplne hore. Táto partia si to však zaslúži,“ uviedol Gilgeous-Alexander v prvom televíznom interview pre ESPN.

Prvý alebo druhý titul?

V rozhodujúcom finálovom zápase mu zdatne sekundovali Jalen Williams s 20 a Chet Holmgren s 18 bodmi. Aktuálny titul je pre Oklahoma City Thunder prvý, ale v súčte s jej predchodcom druhý. Tím Seattle SuperSonics vyhral NBA v roku 1979 a práve táto organizácia sa presťahovala do Oklahoma City v roku 2008.

A ešte jedna pozoruhodná bilancia stojí za pozornosť. Hráči Oklahomy vyhrali v tejto sezóne až 84 zápasov. Šesťdesiatosem ich bolo v dominantnej základnej časti a ďalších 16 v play-off. Toto číslo je tretie najvyššie v histórii severoamerickej profiligy.

Vyrovnali sa tým legendárnemu tímu Chicago Bulls zo sezóny 1996/1997. Viac zápasov v súčte základnej časti a play-off vyhrali iba Golden State Warriors (88) v sezóne 2016/2017 a opäť Chicago (87) v ročníku 1995/1996.

Superlatívy od trénera

„Správajú sa ako šampióni a bojujú ako šampióni. A jeden druhému si doprajú úspech, čo je v profesionálnom športe vzácnosť. Povedal som to už veľakrát a poviem to ešte raz – je to výnimočné družstvo a teraz už aj družstvo šampiónov NBA,“ vyhlásil tréner Oklahomy City Mark Daigneault pre zámorské médiá.

Posledný zápas sezóny poznačilo aj zranenie jedného z lídrov Indiany Tyresa Haliburtona. Musel odstúpiť už po siedmich minútach pre podozrenie na roztrhnutú achillovku a po prehratom boji v chodbe vedúcej k šatne podopierajúc sa o barly smutne zdravil so spoluhráčmi.

Najlepším hráčom Indiany v siedmom zápase finále bol Bennedict Mathurin s 24 bodmi a 13 doskokmi. Indiana vo finále viedla 1:0 aj 2:1 na zápasy, ale na konci jej predsa len došli sily a z titulu sa tešil odolnejší tím s vyššou hráčskou kvalitou.

Smutní, ale hrdí

„Smútime, ale sme hrdí na to, čo sme dosiahli,“ uviedol hráč Indiany TJ McConnell.

„Na jednej strane to veľmi bolí. Na druhej strane mám dobrý pocit z toho, že toto mužstvo odovzdalo všetko a fanúšikovia Pacers môžu byť na neho právom hrdí,“ narýchlo zhodnotil tréner Rick Carlisle.