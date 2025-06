Zmena majiteľa v Los Angeles Lakers po 46 rokoch. Ide o rekordnú sumu - FOTO

Americký basketbalový klub Los Angeles Lakers z profesionálnej NBA mení majiteľa v historicky najväčšom obchode v americkom športe.

Podľa informácií ESPN predáva rodina Bussovcov svoj väčšinový podiel v klube miliardárovi Markovi Walterovi za rekordných 10 miliárd dolárov. Lakers sa tak stávajú najhodnotnejším športovým tímom v histórii USA.

Jeanie Bussová bude naďalej pôsobiť ako prezidentka Lakers, no predajom sa končí 46-ročná éra rodiny Bussovcov, ktorá klub prevzala v roku 1979.

„Fanúšikovia Lakers by mali byť nadšení. O Markovi vám môžem povedať niekoľko vecí – poháňa ho víťazstvo, excelentnosť a to, aby všetko robil správne. A na víťazstvo vloží všetky potrebné zdroje! Chápem, prečo Jeanie predala tím Markovi Walterovi, pretože sú si jednoducho podobní,“ napísal na platforme X legendárny Earvin „Magic“ Johnson, ktorý je Walterovým obchodným partnerom.

Laker fans should be estatic. A few things I can tell you about Mark – he is driven by winning, excellence, and doing everything the right way. AND he will put in the resources needed to win! I can understand why Jeanie sold the team to Mark Walter because they are just alike -…

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 18, 2025