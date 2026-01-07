Muničná iniciatíva pre Ukrajinu bude pokračovať, povedal Babiš

Český premiér Andrej Babiš po utorkovom samite Koalície ochotných uviedol, že Česká republika bude naďalej viesť iniciatívu, ktorá nakupuje a dodáva muníciu Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Po konzultácii s koaličnými partnermi som sa rozhodol, že muničnú iniciatívu nebudeme rušiť. Česko bude naďalej stáť na čele iniciatívy,“ napísal Babiš na sociálnych sieťach. Dodal však, že „na muničnú iniciatívu nepôjdu žiadne peniaze českých občanov“.
Bezpečnostné protokoly pre Ukrajinu sú takmer hotové, tvrdí Trumpov vyslanec Witkoff
Iniciatívu, ktorú Česko odštartovalo začiatkom roka 2024 v čase, keď Ukrajine kriticky chýbala munícia, jej podporovatelia označujú za jeden z najvýznamnejších medzinárodných počinov Prahy. Odvtedy jej prostredníctvom dodali Ukrajine milióny delostreleckých granátov.
Babiš predtým sľuboval, že iniciatívu zruší, a verejne ju kritizoval ako príliš drahú a netransparentnú. Začiatkom decembra povedal, že česká Bezpečnostná rada štátu rozhodne o budúcnosti iniciatívy na zasadnutí 7. januára. Babišovi koaliční partneri s iniciatívou naďalej nesúhlasia.